Giá SOLBOY hôm nay

Giá SOLBOY (SOLBOY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.34% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SOLBOY sang USD là $ 0 mỗi SOLBOY.

SOLBOY hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 63,214, với nguồn cung lưu hành 999.99M SOLBOY. Trong vòng 24 giờ qua, SOLBOY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SOLBOY biến động +0.43% trong giờ qua và -4.90% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường SOLBOY (SOLBOY)

Vốn hóa thị trường $ 63.21K$ 63.21K $ 63.21K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 63.21K$ 63.21K $ 63.21K Nguồn cung lưu thông 999.99M 999.99M 999.99M Tổng cung 999,988,209.525121 999,988,209.525121 999,988,209.525121

Vốn hoá thị trường hiện tại của SOLBOY là $ 63.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SOLBOY là 999.99M, với tổng nguồn cung là 999988209.525121. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 63.21K.