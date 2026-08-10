Giá Shape hôm nay

Giá Shape (SHAPE) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 8.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SHAPE sang USD là $ 0 mỗi SHAPE.

Shape hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 294,201, với nguồn cung lưu hành 602.83M SHAPE. Trong vòng 24 giờ qua, SHAPE được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00148011, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SHAPE biến động +0.01% trong giờ qua và -4.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 14.87K.

Thông tin thị trường Shape (SHAPE)

Vốn hóa thị trường $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Khối lượng (24H) $ 14.87K$ 14.87K $ 14.87K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.88M$ 4.88M $ 4.88M Nguồn cung lưu thông 602.83M 602.83M 602.83M Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Shape là $ 294.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 14.87K. Nguồn cung lưu hành của SHAPE là 602.83M, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.88M.