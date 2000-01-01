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Top token NFT & đồ sưu tầm theo vốn hoá thị trường

Token không thể thay thế (NFT) và đồ sưu tầm kỹ thuật số đại diện cho các tài sản độc nhất, không thể chia nhỏ, được xác minh trên blockchain. Lĩnh vực này bao gồm các token tiện ích vận hành thị trường NFT, nền tảng nghệ thuật kỹ thuật số và hệ sinh thái sở hữu trí tuệ. Những token gốc này thường được sử dụng để quản trị, staking hoặc hỗ trợ giao dịch trong nền kinh tế của nhà tạo lập.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Render
Render
RENDER
$ 1.29
0.00%
-3.00%
-4.93%
$ 670.22M
$ 75.40K
2
Audiera
Audiera
BEAT
$ 2.74796
-3.14%
-3.18%
-9.05%
$ 449.54M
$ 693.35K
3
FET
FET
FET
$ 0.1352
+0.22%
-1.10%
-6.94%
$ 305.85M
$ 1.62M
4
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.0000002765
+0.11%
+1.54%
+3.09%
$ 273.86M
$ 210.18B
5
Stacks
Stacks
STX
$ 0.131
+0.31%
-0.68%
-4.30%
$ 238.08M
$ 424.38K
6
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1107
+0.09%
-1.42%
-0.09%
$ 221.60M
$ 502.24K
7
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002144
-0.70%
+1.33%
+3.88%
$ 204.91M
$ 4.33B
8
ENS
ENS
ENS
$ 4.235
+0.05%
-1.16%
-0.16%
$ 171.62M
$ 12.84K
9
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9028
-0.04%
-2.02%
+9.07%
$ 156.60M
$ 66.47K
10
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01309
-0.30%
-1.58%
+2.91%
$ 136.31M
$ 4.62M
11
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06663
+0.15%
+0.30%
-1.11%
$ 132.62M
$ 832.57K
12
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1303
-0.31%
-2.32%
-1.73%
$ 130.40M
$ 897.57K
13
$ 0.04139
+0.19%
-1.00%
-2.86%
$ 121.77M
$ 1.34M
14
Backpack
Backpack
BP
$ 0.4093
+0.81%
+4.60%
+10.95%
$ 102.30M
$ 208.91K
15
$ 0.1989
0.00%
-2.45%
+2.58%
$ 91.90M
$ 283.91K
16
Gala
Gala
GALA
$ 0.001788
-0.06%
-1.22%
-1.27%
$ 86.64M
$ 140.37M
17
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2304
-0.26%
-1.87%
-4.07%
$ 65.83M
$ 249.98K
18
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006629
-6.11%
+5.09%
+10.29%
$ 65.81M
$ 122.79M
19
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.087268
-0.61%
+0.01%
+6.30%
$ 55.83M
$ 2.04M
20
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001926
-0.36%
+8.40%
+11.55%
$ 54.31M
$ 298.54M
21
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02524
+0.12%
-1.21%
+0.96%
$ 49.90M
$ 2.06M
22
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02974
+0.78%
+1.50%
+12.04%
$ 49.66M
$ 2.26M
23
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005658
+0.16%
-0.95%
+4.72%
$ 42.83M
$ 13.52M
24
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05357
+0.51%
-2.86%
+11.88%
$ 41.45M
$ 1.16M
25
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02914
+0.73%
+1.74%
+7.56%
$ 40.86M
$ 2.06M
26
XYO
XYO
XYO
$ 0.00295
0.00%
-3.28%
+1.37%
$ 40.72M
$ 18.77M
27
Blur
Blur
BLUR
$ 0.01388
+0.43%
+1.09%
+1.98%
$ 39.16M
$ 4.02M
28
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005331
-2.07%
+4.53%
+6.04%
$ 33.89M
$ 112.06M
29
ME
ME
ME
$ 0.06239
-0.05%
+2.53%
+3.09%
$ 33.69M
$ 937.55K
30
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007628
+0.37%
-0.84%
+1.24%
$ 32.40M
$ 7.02M
31
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0010084
-0.17%
-0.40%
+0.48%
$ 30.14M
$ 63.87M
32
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2962
+0.58%
-2.31%
-40.64%
$ 29.51M
$ 63.05K
33
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06035
+0.22%
-1.02%
+0.83%
$ 27.59M
$ 1.02M
34
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.02571971
+5.82%
+0.03%
+153.63%
$ 25.32M
$ 3.33M
35
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0.002417
0.00%
-2.15%
-4.16%
$ 24.17M
$ 23.06M
36
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005328
-0.02%
+0.87%
-4.81%
$ 23.81M
$ 12.41M
37
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07398
-0.39%
-3.88%
+6.29%
$ 22.72M
$ 1.15M
38
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.067
-0.10%
-0.36%
+5.35%
$ 22.56M
$ 19.33K
39
BORA
BORA
BORA
$ 0.01939291
-0.44%
-0.01%
-8.70%
$ 22.41M
$ 289.95K
40
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.3166
-0.28%
+0.32%
+4.42%
$ 22.22M
$ 201.39K
41
GMT
GMT
GMT
$ 0.00689191
-1.13%
+0.01%
+3.96%
$ 21.44M
$ 4.10M
42
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.022148
-4.21%
+12.68%
+18.29%
$ 20.66M
$ 6.37M
43
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005615
+0.23%
-2.41%
+6.14%
$ 20.42M
$ 101.59M
44
CARV
CARV
CARV
$ 0.03107
+0.03%
-7.60%
+16.15%
$ 19.12M
$ 1.74M
45
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.10172
+0.02%
+0.18%
-0.84%
$ 18.65M
$ 1.22M
46
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003914
-0.63%
+0.49%
-2.27%
$ 18.08M
$ 20.48M
47
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01243888
-0.50%
+0.00%
+2.92%
$ 17.96M
$ 2.79M
48
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004729
+0.68%
+0.70%
+16.37%
$ 16.02M
$ 14.87M
49
Tensor
Tensor
TNSR
$ 0.03243
-0.03%
-0.37%
+6.39%
$ 15.82M
$ 2.24M
50
Hunt
Hunt
HUNT
$ 0.078405
+0.10%
+0.01%
+3.23%
$ 15.60M
$ 25.38K

Câu hỏi thường gặp

Token không thể thay thế (NFT) trong không gian tài sản kỹ thuật số là gì?
Token không thể thay thế (NFT) là tài sản kỹ thuật số độc nhất, không thể chia nhỏ, được xác minh trên blockchain. Không giống như Bitcoin, nơi mỗi tiền mã hoá đều giống nhau, mỗi NFT có chữ ký mã hoá riêng biệt đại diện cho quyền sở hữu duy nhất đối với các vật phẩm kỹ thuật số hoặc vật chất.
Token thị trường NFT lấy giá trị cơ bản từ đâu?
Token thị trường NFT lấy giá trị từ việc đóng vai trò là tiền tệ chính để giao dịch nghệ thuật kỹ thuật số, cung cấp quyền quản trị cho người nắm giữ token và mang lại ưu đãi giảm phí giao dịch trong nền tảng NFT.
Sự khác biệt giữa tiền mã hoá có thể thay thế và đồ sưu tầm NFT là gì?
Tiền mã hoá có thể thay thế (như ETH hoặc USDT) có thể hoán đổi lẫn nhau và có giá trị hoàn toàn giống nhau. Đồ sưu tầm NFT là tài sản kỹ thuật số độc nhất vô nhị, trong đó mỗi vật phẩm có độ hiếm, tính thẩm mỹ và giá trị thị trường khác nhau.
Tại sao hợp đồng thông minh lại cần thiết cho việc tạo nghệ thuật kỹ thuật số NFT?
Hợp đồng thông minh tự động hoá quá trình mint, ghi nhận nguồn gốc (lịch sử sở hữu) không thể chối cãi và có thể được lập trình để tự động phân bổ thanh toán bản quyền cho người tạo NFT ban đầu trên mỗi lần bán lại của thị trường thứ cấp.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực NFT, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.