Token không thể thay thế (NFT) và đồ sưu tầm kỹ thuật số đại diện cho các tài sản độc nhất, không thể chia nhỏ, được xác minh trên blockchain. Lĩnh vực này bao gồm các token tiện ích vận hành thị trường NFT, nền tảng nghệ thuật kỹ thuật số và hệ sinh thái sở hữu trí tuệ. Những token gốc này thường được sử dụng để quản trị, staking hoặc hỗ trợ giao dịch trong nền kinh tế của nhà tạo lập.
Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực NFT, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.