Top token NFT & đồ sưu tầm theo vốn hoá thị trường

Token không thể thay thế (NFT) và đồ sưu tầm kỹ thuật số đại diện cho các tài sản độc nhất, không thể chia nhỏ, được xác minh trên blockchain. Lĩnh vực này bao gồm các token tiện ích vận hành thị trường NFT, nền tảng nghệ thuật kỹ thuật số và hệ sinh thái sở hữu trí tuệ. Những token gốc này thường được sử dụng để quản trị, staking hoặc hỗ trợ giao dịch trong nền kinh tế của nhà tạo lập.