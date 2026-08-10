Giá Robin hôm nay

Giá Robin (ROBIN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 21.68% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ROBIN sang USD là $ 0 mỗi ROBIN.

Robin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 45,798, với nguồn cung lưu hành 896.03M ROBIN. Trong vòng 24 giờ qua, ROBIN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ROBIN biến động +1.78% trong giờ qua và +56.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Robin (ROBIN)

Vốn hóa thị trường $ 45.80K$ 45.80K $ 45.80K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 45.80K$ 45.80K $ 45.80K Nguồn cung lưu thông 896.03M 896.03M 896.03M Tổng cung 896,028,479.422274 896,028,479.422274 896,028,479.422274

Vốn hoá thị trường hiện tại của Robin là $ 45.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ROBIN là 896.03M, với tổng nguồn cung là 896028479.422274. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 45.80K.