Giá pathUSD hôm nay

Giá pathUSD (PATHUSD) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.002, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PATHUSD sang USD là $ 1.002 mỗi PATHUSD.

pathUSD hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 35,603,824, với nguồn cung lưu hành 35.55M PATHUSD. Trong vòng 24 giờ qua, PATHUSD được giao dịch trong khoảng từ $ 0.992602 (thấp) đến $ 1.009 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.072, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.954994.

Về hiệu suất ngắn hạn, PATHUSD biến động -0.06% trong giờ qua và +0.03% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 801.43K.

Thông tin thị trường pathUSD (PATHUSD)

Vốn hóa thị trường $ 35.60M$ 35.60M $ 35.60M Khối lượng (24H) $ 801.43K$ 801.43K $ 801.43K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 35.60M$ 35.60M $ 35.60M Nguồn cung lưu thông 35.55M 35.55M 35.55M Tổng cung 35,547,419.909981 35,547,419.909981 35,547,419.909981

Vốn hoá thị trường hiện tại của pathUSD là $ 35.60M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 801.43K. Nguồn cung lưu hành của PATHUSD là 35.55M, với tổng nguồn cung là 35547419.909981. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 35.60M.