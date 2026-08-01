Giá OffChain hôm nay

Giá OffChain (OFFCHAIN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 3.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OFFCHAIN sang USD là $ 0 mỗi OFFCHAIN.

OffChain hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 133,966, với nguồn cung lưu hành 999.98M OFFCHAIN. Trong vòng 24 giờ qua, OFFCHAIN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OFFCHAIN biến động -1.26% trong giờ qua và +5.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 6.08K.

Thông tin thị trường OffChain (OFFCHAIN)

Vốn hóa thị trường $ 133.97K$ 133.97K $ 133.97K Khối lượng (24H) $ 6.08K$ 6.08K $ 6.08K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 133.97K$ 133.97K $ 133.97K Nguồn cung lưu thông 999.98M 999.98M 999.98M Tổng cung 999,979,762.728298 999,979,762.728298 999,979,762.728298

Vốn hoá thị trường hiện tại của OffChain là $ 133.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 6.08K. Nguồn cung lưu hành của OFFCHAIN là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999979762.728298. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 133.97K.