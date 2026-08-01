Giá Nookplot hôm nay

Giá Nookplot (NOOK) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NOOK sang USD là $ 0 mỗi NOOK.

Nookplot hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 376,899, với nguồn cung lưu hành 93.55B NOOK. Trong vòng 24 giờ qua, NOOK được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOOK biến động -1.98% trong giờ qua và +2.51% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Nookplot (NOOK)

Vốn hóa thị trường $ 376.90K$ 376.90K $ 376.90K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 390.57K$ 390.57K $ 390.57K Nguồn cung lưu thông 93.55B 93.55B 93.55B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nookplot là $ 376.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NOOK là 93.55B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 390.57K.