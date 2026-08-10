Giá Nerite hôm nay

Giá Nerite (NERI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NERI sang USD là $ 0 mỗi NERI.

Nerite hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 19,580.88, với nguồn cung lưu hành 83.13M NERI. Trong vòng 24 giờ qua, NERI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00188007, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NERI biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 895.93.

Thông tin thị trường Nerite (NERI)

Vốn hóa thị trường $ 19.58K$ 19.58K $ 19.58K Khối lượng (24H) $ 895.93$ 895.93 $ 895.93 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.56K$ 23.56K $ 23.56K Nguồn cung lưu thông 83.13M 83.13M 83.13M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nerite là $ 19.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 895.93. Nguồn cung lưu hành của NERI là 83.13M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.56K.