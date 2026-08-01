Giá IVPAY (IVPAY)
Giá IVPAY (IVPAY) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IVPAY sang USD là $ 0 mỗi IVPAY.
IVPAY hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 303,113, với nguồn cung lưu hành 297.10M IVPAY. Trong vòng 24 giờ qua, IVPAY được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.094142, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.
Về hiệu suất ngắn hạn, IVPAY biến động +5.24% trong giờ qua và +30.09% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 469.53.
Vốn hoá thị trường hiện tại của IVPAY là $ 303.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 469.53. Nguồn cung lưu hành của IVPAY là 297.10M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 303.11K.
+5.24%
-0.06%
+30.09%
+30.09%
Trong hôm nay, biến động giá của IVPAY/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của IVPAY/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của IVPAY/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của IVPAY/USD là $ 0.
|Thời gian
|Biến động (USD)
|Biến động (%)
|Hôm nay
|$ 0
|-0.06%
|30 ngày
|$ 0
|+30.73%
|60 ngày
|$ 0
|+37.88%
|90 ngày
|$ 0
|--
Vào năm 2040, giá của IVPAY có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.
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Bây giờ IVPAY đáng giá bao nhiêu?
IVPAY hiện đang giao dịch ở mức ₫, với biến động giá là -0.06% trong 24 giờ qua. Mức giá trực tiếp này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động thị trường theo thời gian thực và tâm lý nhà đầu tư.
Liệu IVPAY hôm nay tăng hay giảm?
IVPAY đã thể hiện biến động giá trong 24 giờ qua, phản ánh cách thị trường phản ứng trước những tin tức gần đây, khối lượng giao dịch và các diễn biến trong hệ sinh thái BNB Chain Ecosystem,Payment Solutions.
Hôm nay IVPAY phổ biến đến đâu?
Mã token này đã ghi nhận khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy có bao nhiêu nhà giao dịch đang tích cực mua hoặc bán IVPAY.
Điều gì làm cho IVPAY khác biệt so với các tài sản tiền điện tử khác?
Là một phần của danh mục BNB Chain Ecosystem,Payment Solutions và được xây dựng trên mạng lưới --, IVPAY mang đến một tiện ích và vai trò cụ thể trong hệ sinh thái của nó, có thể bao gồm thanh toán, staking, quản trị hoặc các trường hợp sử dụng đặc thù cho ứng dụng.
Có bao nhiêu IVPAY đang lưu hành trên thị trường?
Có 297100856.43890405 mã token đang lưu hành vào ngày hôm nay, điều này giúp xác định mức độ khan hiếm và giá trị thị trường tổng thể của token.
Giá cao nhất và thấp nhất mọi thời đại của IVPAY là bao nhiêu?
Giá cao nhất từng ghi nhận của token (ATH) là ₫2479.429342148260000, trong khi mức thấp nhất (ATL) là ₫, cung cấp bối cảnh quan trọng cho các nhà đầu tư dài hạn khi đánh giá các chu kỳ giá.
|Thời gian (UTC+8)
|Loại
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