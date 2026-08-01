Giá Ithaca Protocol hôm nay

Giá Ithaca Protocol (ITHACA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 2.27% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ITHACA sang USD là $ 0 mỗi ITHACA.

Ithaca Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 270,181, với nguồn cung lưu hành 666.86M ITHACA. Trong vòng 24 giờ qua, ITHACA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.116504, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ITHACA biến động +1.00% trong giờ qua và +3.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 45.83K.

Thông tin thị trường Ithaca Protocol (ITHACA)

Vốn hóa thị trường $ 270.18K$ 270.18K $ 270.18K Khối lượng (24H) $ 45.83K$ 45.83K $ 45.83K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 364.64K$ 364.64K $ 364.64K Nguồn cung lưu thông 666.86M 666.86M 666.86M Tổng cung 899,999,900.0 899,999,900.0 899,999,900.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ithaca Protocol là $ 270.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 45.83K. Nguồn cung lưu hành của ITHACA là 666.86M, với tổng nguồn cung là 899999900.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 364.64K.