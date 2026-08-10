Giá Gitnull hôm nay

Giá Gitnull (GNULL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.96% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GNULL sang USD là $ 0 mỗi GNULL.

Gitnull hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 22,445, với nguồn cung lưu hành 100.00B GNULL. Trong vòng 24 giờ qua, GNULL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GNULL biến động -0.31% trong giờ qua và -0.27% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Gitnull (GNULL)

Vốn hóa thị trường $ 22.45K$ 22.45K $ 22.45K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.45K$ 22.45K $ 22.45K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gitnull là $ 22.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GNULL là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.45K.