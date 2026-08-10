Giá ConLaunch hôm nay

Giá ConLaunch (CLAUNCH) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.51% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CLAUNCH sang USD là $ 0 mỗi CLAUNCH.

ConLaunch hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 24,092, với nguồn cung lưu hành 100.00B CLAUNCH. Trong vòng 24 giờ qua, CLAUNCH được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, CLAUNCH biến động -- trong giờ qua và +1.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường ConLaunch (CLAUNCH)

Vốn hóa thị trường $ 24.09K$ 24.09K $ 24.09K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 24.09K$ 24.09K $ 24.09K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của ConLaunch là $ 24.09K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của CLAUNCH là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.09K.