Giá breadcat hôm nay

Giá breadcat (BREADCAT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 19.40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BREADCAT sang USD là $ 0 mỗi BREADCAT.

breadcat hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 14,701.92, với nguồn cung lưu hành 960.82M BREADCAT. Trong vòng 24 giờ qua, BREADCAT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BREADCAT biến động -1.10% trong giờ qua và -47.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường breadcat (BREADCAT)

Vốn hóa thị trường $ 14.70K$ 14.70K $ 14.70K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 14.70K$ 14.70K $ 14.70K Nguồn cung lưu thông 960.82M 960.82M 960.82M Tổng cung 960,820,860.144581 960,820,860.144581 960,820,860.144581

Vốn hoá thị trường hiện tại của breadcat là $ 14.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BREADCAT là 960.82M, với tổng nguồn cung là 960820860.144581. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 14.70K.