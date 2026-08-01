Giá BOT hôm nay

Giá BOT (BOT) theo thời gian thực hôm nay là $ 9.72, biến động 1.38% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOT sang USD là $ 9.72 mỗi BOT.

BOT hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 72,905,639, với nguồn cung lưu hành 7.50M BOT. Trong vòng 24 giờ qua, BOT được giao dịch trong khoảng từ $ 9.58 (thấp) đến $ 9.99 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 9.99, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 9.39.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOT biến động -0.12% trong giờ qua và -0.96% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 226.68K.

Thông tin thị trường BOT (BOT)

Vốn hóa thị trường $ 72.91M$ 72.91M $ 72.91M Khối lượng (24H) $ 226.68K$ 226.68K $ 226.68K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.46B$ 1.46B $ 1.46B Nguồn cung lưu thông 7.50M 7.50M 7.50M Tổng cung 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BOT là $ 72.91M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 226.68K. Nguồn cung lưu hành của BOT là 7.50M, với tổng nguồn cung là 150000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.46B.