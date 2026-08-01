Giá Across Protocol hôm nay

Giá Across Protocol (ACX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.04084992, biến động 2.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ACX sang USD là $ 0.04084992 mỗi ACX.

Across Protocol hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 28,785,207, với nguồn cung lưu hành 704.66M ACX. Trong vòng 24 giờ qua, ACX được giao dịch trong khoảng từ $ 0.03921759 (thấp) đến $ 0.04103179 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.69, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.03124001.

Về hiệu suất ngắn hạn, ACX biến động +0.71% trong giờ qua và +0.73% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.06M.

Thông tin thị trường Across Protocol (ACX)

Vốn hóa thị trường $ 28.79M$ 28.79M $ 28.79M Khối lượng (24H) $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 40.85M$ 40.85M $ 40.85M Nguồn cung lưu thông 704.66M 704.66M 704.66M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Across Protocol là $ 28.79M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.06M. Nguồn cung lưu hành của ACX là 704.66M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 40.85M.