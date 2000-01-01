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Top token Token quản trị bắc cầu theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Token quản trị bắc cầu. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.4326
+0.30%
-0.18%
-1.97%
$ 146.41M
$ 482.70K
2
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1341
-0.66%
+2.12%
+11.86%
$ 89.16M
$ 485.99K
3
$ 0.03722
+0.19%
+0.11%
+1.72%
$ 44.18M
$ 10.21K
4
Chainflip
Chainflip
FLIP
$ 0.344374
+0.05%
-0.00%
+2.54%
$ 30.49M
$ 62.30K
5
Across Protocol
Across Protocol
ACX
$ 0.04077382
-0.36%
+0.01%
+4.30%
$ 28.75M
$ 982.16K
6
deBridge
deBridge
DBR
$ 0.0142
0.00%
-0.42%
+2.09%
$ 27.31M
$ 3.49M
7
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10456
-3.01%
+0.94%
+25.15%
$ 23.61M
$ 2.10M
8
Celer Network
Celer Network
CELR
$ 0.001986
+0.40%
+4.34%
+21.04%
$ 15.58M
$ 28.94M
9
Orbiter Finance
Orbiter Finance
OBT
$ 0.0002957
-0.61%
+0.01%
+3.91%
$ 2.96M
$ 171.59K
10
Symbiosis
Symbiosis
SIS
$ 0.02055
+0.19%
+1.63%
-5.90%
$ 2.00M
$ 5.07M
11
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054624
0.00%
--
-2.99%
$ 1.12M
$ 19.22
12
Hop Protocol
Hop Protocol
HOP
$ 0.00044775
0.00%
--
-10.15%
$ 447.75K
$ 40.87
13
BoringDAO
BoringDAO
BORING
$ 4.412E-5
0.00%
+0.70%
+0.11%
$ 75.15K
--
14
Graviton
Graviton
GRAV
$ 5.359E-5
-0.20%
+24.60%
-28.18%
$ 69.55K
--
15
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 9.037E-5
+0.20%
+0.10%
+0.12%
$ 61.34K
--
16
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00097367
0.00%
--
+8.89%
$ 48.19K
$ 38.70
17
EYWA
EYWA
EYWA
$ 0.0003879
0.00%
-3.68%
+6.74%
$ 38.76K
$ 1.27M
18
Confidential Layer
Confidential Layer
CLONE
$ 0.005424
+0.07%
-0.37%
+2.85%
--
$ 17.43M

Câu hỏi thường gặp

Token Token quản trị bắc cầu là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Token quản trị bắc cầu đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 18 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $412.30M.
Token Token quản trị bắc cầu nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Token quản trị bắc cầu được theo dõi trên MEXC, GRAV đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 24.60% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Token quản trị bắc cầu trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 18 token Token quản trị bắc cầu, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Token quản trị bắc cầu phổ biến bao gồm RUNE, STG, WAXL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Token quản trị bắc cầu là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Token quản trị bắc cầu là khoảng $412.30M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Token quản trị bắc cầu, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.