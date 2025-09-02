Hướng dẫn Thực hiện KYC Trên MEXC









KYC là viết tắt của Know Your Customer. Với mong muốn hiểu đầy đủ về khách hàng. Cũng có nghĩa là xác minh tên thật.









KYC có thể tăng cường bảo mật cho tài sản.

Các cấp độ KYC khác nhau có thể mở khóa các quyền giao dịch và sự kiện Tiết kiệm.

Hoàn thành KYC để tăng giới hạn giao dịch và rút tài sản.

Hoàn thành KYC có thể giúp bạn đủ điều kiện nhận tiền thưởng Futures.









KYC của MEXC được chia thành KYC sơ cấp và KYC nâng cao. Bảng dưới đây cho thấy rõ sự khác biệt giữa hai loại KYC.

Loại KYC Thông tin KYC Giới hạn rút 24 giờ KYC sơ cấp Thông tin cá nhân cơ bản 80 BTC KYC nâng cao Thông tin cá nhân cơ bản Xác minh nhận diện khuôn mặt 200 BTC













Mở trang web chính thức của MEXC và đăng nhập. Nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên phải, sau đó chọn [Xác minh].







Bên cạnh "KYC sơ cấp", nhấn vào [Xác minh trên Web]. Bạn cũng có thể bỏ qua KYC sơ cấp và trực tiếp thực hiện KYC nâng cao.









Trên trang KYC sơ cấp, chọn quốc gia/khu vực (Vui lòng chọn quốc gia phát hành tài liệu) và loại giấy tờ tuỳ thân.





Chụp và tải lên ảnh mặt trước và mặt sau giấy tờ tùy thân. Đảm bảo ảnh rõ ràng và dễ nhìn, tất cả bốn góc của tài liệu còn nguyên vẹn. Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn tải lên mặt trước và mặt sau của giấy tờ tuỳ thân.





Sau khi hoàn thành, nhấn vào [Nộp]. Kết quả KYC sơ cấp sẽ có sau 24 giờ.













Mở trang web chính thức của MEXC và đăng nhập. Nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên phải, sau đó chọn [Xác minh].









Bên cạnh nút "KYC nâng cao", nhấn vào [Xác minh trên Web].









Trên trang KYC nâng cao, sẽ có thông báo nhắc nhở các bước tiếp theo liên quan đến việc gửi bằng chứng nhận dạng và thực hiện xác minh khuôn mặt. Bạn có thể chuẩn bị trước những giấy tờ cần thiết và đến nơi có đủ ánh sáng. Sau đó, nhấn vào [Bắt đầu xác minh]









Chọn quốc gia/khu vực (Vui lòng chọn quốc gia phát hành tài liệu) và loại giấy tờ tuỳ thân. Chụp và tải lên ảnh mặt trước và mặt sau giấy tờ tùy thân. Vui lòng đảm bảo ảnh rõ ràng và dễ nhìn, tất cả bốn góc của tài liệu còn nguyên vẹn.





Bạn cũng có thể sử dụng tùy chọn tải lên ảnh mặt trước và mặt sau của giấy tờ tuỳ thân. Sau khi hoàn thành, nhấn vào [Tiếp tục].





Lưu ý: Nếu chưa hoàn thành KYC sơ cấp, bạn sẽ cần chọn quốc gia/khu vực (Vui lòng chọn quốc gia phát hành tài liệu) và loại giấy tờ tuỳ thân trong quá trình thực hiện xác minh KYC nâng cao. Nếu đã hoàn thành KYC sơ cấp, theo mặc định, quốc gia phát hành tài liệu đã chọn trong KYC sơ cấp sẽ được sử dụng và bạn chỉ cần chọn loại giấy tờ tuỳ thân.









Chọn vị trí cư trú và nhấn vào [Đồng ý và tiếp tục].









Nhấn vào [Tôi đã sẵn sàng] và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thực hiện xác minh nhận dạng khuôn mặt và hoàn thành quy trình KYC nâng cao.





Trong quá trình nhận dạng khuôn mặt, hãy chọn nơi có đủ ánh sáng và đảm bảo hình ảnh rõ ràng, nếu không quá trình xác minh có thể không thành công.









Kết quả xác minh sẽ có sau 24 giờ, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.













1) Đăng nhập vào App MEXC. Nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái.





2) Nhấn vào [Xác minh KYC].





3) Nhấn vào [Xác minh KYC] nằm dưới mục "KYC sơ cấp". Bạn cũng có thể bỏ qua KYC sơ cấp và trực tiếp chuyển sang KYC nâng cao.









4) Trong hộp tìm kiếm, chọn quốc gia hoặc khu vực phát hành ID.





5) Chọn loại giấy tờ tuỳ thân, chẳng hạn như [Giấy tờ tuỳ thân], rồi nhấn vào [Gửi] bên dưới.





6) Tải lên ảnh mặt trước và mặt sau của giấy tờ tuỳ thân. Đảm bảo ảnh rõ ràng và dễ nhìn, tất cả bốn góc của tài liệu còn nguyên vẹn. Sau khi hoàn thành, nhấn vào [Gửi]. Kết quả KYC sơ cấp sẽ có sau 24 giờ.













1) Đăng nhập vào App MEXC. Nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên cùng bên trái.





2) Nhấn vào [Xác minh KYC].





3) Nhấn vào [Xác minh KYC] trong mục "KYC nâng cao".









4) Trong hộp tìm kiếm, chọn quốc gia hoặc khu vực phát hành ID.





5) Chọn loại giấy tờ tuỳ thân, chẳng hạn như [Giấy tờ tuỳ thân], rồi nhấn vào [Tiếp tục] bên dưới.





6) Trên trang "Xác minh danh tính của bạn", sẽ có thông báo nhắc nhở các bước tiếp theo liên quan đến việc gửi giấy tờ tùy thân và chụp ảnh nhận diện khuôn mặt. Nhấn vào [Tiếp tục] và làm theo hướng dẫn trên màn hình để chụp và gửi ảnh mặt trước và mặt sau giấy tờ tùy thân, sau đó chụp và gửi ảnh selfie để hoàn thành quy trình KYC nâng cao.









Kết quả xác minh sẽ có sau 24 giờ, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.