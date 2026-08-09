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Giá PLEARN theo thời gian thực hôm nay là 0.00345 VND. Vốn hoá thị trường của PLN là 296,919.78225 VND. Theo dõi cập nhật giá PLN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá PLEARN theo thời gian thực hôm nay là 0.00345 VND. Vốn hoá thị trường của PLN là 296,919.78225 VND. Theo dõi cập nhật giá PLN sang VND theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá PLEARN(PLN)

Giá theo thời gian thực 1 PLN sang VND

₫90.78675
₫90.78675₫90.78675
+0.29%1D
VND
Biểu đồ giá PLEARN (PLN) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:03:56 (UTC+8)

Giá PLEARN hôm nay

Giá PLEARN (PLN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00345, biến động 0.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PLN sang VND là ₫ 0.00345 mỗi PLN.

PLEARN hiện xếp hạng #2308 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 296.92K, với nguồn cung lưu hành 86.06M PLN. Trong vòng 24 giờ qua, PLN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0033 (thấp) đến ₫ 0.0035 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,586.64872549349476295, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 108.12679451316125480.

Về hiệu suất ngắn hạn, PLN biến động 0.00% trong giờ qua và -8.98% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 9.37K.

Thông tin thị trường PLEARN (PLN)

No.2308

₫ 296.92K
₫ 296.92K₫ 296.92K

₫ 9.37K
₫ 9.37K₫ 9.37K

₫ 2.42M
₫ 2.42M₫ 2.42M

86.06M
86.06M 86.06M

700,000,000
700,000,000 700,000,000

343,969,593.2933345
343,969,593.2933345 343,969,593.2933345

12.29%

BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của PLEARN là ₫ 296.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 9.37K. Nguồn cung lưu hành của PLN là 86.06M, với tổng nguồn cung là 343969593.2933345. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.42M.

Lịch sử giá PLEARN theo VND

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
₫ 0.0033
₫ 0.0033₫ 0.0033
Thấp nhất 24H
₫ 0.0035
₫ 0.0035₫ 0.0035
Cao nhất 24H

₫ 0.0033
₫ 0.0033₫ 0.0033

₫ 0.0035
₫ 0.0035₫ 0.0035

₫ 3,586.64872549349476295
₫ 3,586.64872549349476295₫ 3,586.64872549349476295

₫ 108.12679451316125480
₫ 108.12679451316125480₫ 108.12679451316125480

0.00%

+0.29%

-8.98%

-8.98%

Lịch sử giá theo VND của PLEARN (PLN)

Theo dõi biến động giá của PLEARN trong hôm nay, 30 ngày, 60 ngày, và 90 ngày:

Thời gianBiến động (VND)Biến động (%)
Hôm nay₫ +0.2625203+0.29%
30 ngày₫ -0.00005-1.43%
60 ngày₫ -0.00099-22.30%
90 ngày₫ -0.00305-46.93%
Biến động giá PLEARN hôm nay

Hôm nay, PLN đã biến động ₫ +0.2625203 (+0.29%), phản ánh hoạt động thị trường mới nhất.

Biến động giá PLEARN trong 30 ngày

Trong 30 ngày qua, giá đã biến động ₫ -0.00005 (-1.43%), thể hiện hiệu suất ngắn hạn của token.

Biến động giá PLEARN trong 60 ngày

Mở rộng phạm vi quan sát lên 60 ngày, PLN đã biến động ₫ -0.00099 (-22.30%), mang lại góc nhìn tổng quan hơn về hiệu suất.

Biến động giá PLEARN trong 90 ngày

Quan sát xu hướng 90 ngày, giá đã biến động ₫ -0.00305 (-46.93%), cung cấp góc nhìn về quỹ đạo dài hạn của token.

Bạn muốn khám phá toàn bộ lịch sử giá và biến động giá của PLEARN (PLN)?

Truy cập ngay Trang lịch sử giá PLEARN.

Phân tích PLEARN

Phân tích này sử dụng các mô hình AI để đánh giá diễn biến giá gần đây, động lực khối lượng và tâm lý thị trường của PLEARN. Việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực làm nổi bật các xu hướng mới nổi và cơ hội giao dịch tiềm năng, hỗ trợ đưa ra quyết định sáng suốt và kịp thời hơn.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá PLEARN?

Giá của PLEARN (PLN) bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố then chốt sau:

1. Tâm lý thị trường và niềm tin của nhà đầu tư
2. Khối lượng giao dịch và tính thanh khoản trên các sàn giao dịch
3. Xu hướng chung của thị trường tiền điện tử
4. Tiến độ phát triển dự án và các mối quan hệ đối tác
5. Tính tiện ích của token và mức độ áp dụng trong nền tảng
6. Động lực cung – cầu
7. Tin tức về quy định có ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hóa
8. Sự cạnh tranh từ các dự án blockchain giáo dục tương tự
9. Mức độ gắn kết của cộng đồng và sự hiện diện trên mạng xã hội
10. Các mô hình phân tích kỹ thuật và xu hướng di chuyển của các “cá voi” trong thị trường

Tại sao mọi người muốn biết giá PLEARN hôm nay?

Mọi người muốn biết giá của PLEARN (PLN) hôm nay vì nhiều lý do quan trọng: quyết định đầu tư, theo dõi danh mục đầu tư, cơ hội giao dịch, phân tích thị trường và xác định thời điểm đặt lệnh mua/bán. Dữ liệu giá hiện tại giúp đánh giá mức sinh lời, quản lý rủi ro và đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt trong thị trường tiền mã hóa đầy biến động.

Dự đoán giá PLEARN

Dự đoán giá PLEARN (PLN) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của PLN vào năm 2030 là ₫ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá PLEARN (PLN) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của PLEARN có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt ₫ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá PLEARN sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá PLN cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá PLEARN.

Giới thiệu PLEARN

PLN là một ký hiệu thường được liên kết với Zloty Ba Lan, đơn vị tiền tệ quốc gia của Ba Lan, trong tài chính truyền thống. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh của tiền điện tử, nó thường được sử dụng để đại diện cho các tài sản số được gắn kết với giá trị của Zloty Ba Lan. Những tài sản tiền điện tử này nhằm cung cấp sự ổn định trong thị trường tiền điện tử rất biến động, đóng vai trò như một cây cầu giữa thế giới tài chính truyền thống và nền kinh tế số đang nổi lên. Chúng thường được sử dụng cho giao dịch, như một khoản tiền trữ giá trị, hoặc như một đơn vị kế toán trong các hệ sinh thái blockchain khác nhau. Việc phát hành và cung cấp của những tài sản tiền điện tử gắn kết với PLN thường được điều chỉnh bởi các hợp đồng thông minh và được bảo đảm bởi dự trữ của Zloty Ba Lan thực sự.

Hướng dẫn mua & đầu tư PLEARN tại Việt Nam

Sẵn sàng bắt đầu với PLEARN? Mua PLN nhanh chóng và dễ dàng cho người mới trên MEXC. Bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay sau khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem hướng dẫn đầy đủ về hướng dẫn mua PLEARN. Dưới đây là tổng quan nhanh gồm 5 bước để giúp bạn bắt đầu hành trình mua PLEARN (PLN).

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.
Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn -- token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và PLEARN sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua PLEARN (PLN)

Bạn có thể làm gì với PLEARN

Sở hữu PLEARN mang đến cho bạn nhiều lựa chọn hơn khi mua và nắm giữ. Bạn có thể giao dịch BTC trên hàng trăm thị trường, nhận phần thưởng thụ động thông qua các sản phẩm staking và tiết kiệm linh hoạt, hoặc tận dụng các công cụ giao dịch chuyên nghiệp để gia tăng tài sản. Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, MEXC đều giúp bạn dễ dàng tối đa hóa tiềm năng tiền mã hoá. Dưới đây là bốn cách hàng đầu để bạn tận dụng tối đa token Bitcoin

  • Khám phá thị trường MEXC Spot

    Khám phá thị trường MEXC Spot

    Giao dịch 2,800+ token với phí cực thấp.

    Giao dịch Futures

    Giao dịch Futures

    Giao dịch với đòn bẩy lên đến 500x và thanh khoản sâu.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stake token và nhận airdrop hấp dẫn.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Mua và bán token mới trước khi được niêm yết chính thức.

Giao dịch với phí cực thấp trên MEXC

Mua PLEARN (PLN) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

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Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

PLEARN (PLN) là gì

Cuộc cách mạng cải cách PLN: Kết nối sang trọng và tài sản kỹ thuật số. Trong thời đại mà ranh giới giữa thế giới số và thế giới thực ngày càng mờ nhạt, PLN đang thiết lập một tiêu chuẩn mới bằng cách chuyển đổi token tiền mã hoá của mình thành một tài sản cách mạng, kết hợp hài hòa giữa sự sang trọng và công nghệ tiên tiến.

Nguồn PLEARN

Để hiểu thêm về PLEARN, hãy khám phá các tài nguyên khác như Whitepaper, trang web chính thức và các công bố khác:

Whitepaper
Website chính thức PLEARN
Block Explorer

Danh mục :

BNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về PLEARN

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-09 22:03:56 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành PLEARN (PLN)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

Khám phá thêm về PLEARN

PLN USDT (Giao dịch Futures)

Mở vị thế Long hoặc Short PLN với đòn bẩy. Khám phá giao dịch PLN USDT Futures trên MEXC và tận dụng biến động thị trường.

Giao dịch thị trường PLEARN (PLN) trên MEXC

Khám phá thị trường Spot và Futures, xem giá PLEARN theo thời gian thực, khối lượng và giao dịch trực tiếp.

Cặp giao dịch
Giá
Biến động 24 giờ
Khối lượng 24 giờ
PLN/USDT
₫90.78675
₫90.78675₫90.78675
-0.57%
2.76M (USDT)

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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