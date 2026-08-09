Giá PLEARN hôm nay

Giá PLEARN (PLN) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.00345, biến động 0.29% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PLN sang VND là ₫ 0.00345 mỗi PLN.

PLEARN hiện xếp hạng #2308 theo vốn hoá thị trường tại ₫ 296.92K, với nguồn cung lưu hành 86.06M PLN. Trong vòng 24 giờ qua, PLN được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.0033 (thấp) đến ₫ 0.0035 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là ₫ 3,586.64872549349476295, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là ₫ 108.12679451316125480.

Về hiệu suất ngắn hạn, PLN biến động 0.00% trong giờ qua và -8.98% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 9.37K.

Thông tin thị trường PLEARN (PLN)

Xếp hạng No.2308 Vốn hóa thị trường ₫ 296.92K₫ 296.92K ₫ 296.92K Khối lượng (24H) ₫ 9.37K₫ 9.37K ₫ 9.37K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 2.42M₫ 2.42M ₫ 2.42M Nguồn cung lưu thông 86.06M 86.06M 86.06M Nguồn cung tối đa 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Tổng cung 343,969,593.2933345 343,969,593.2933345 343,969,593.2933345 Tỷ lệ lưu hành 12.29% Blockchain công khai BSC

Vốn hoá thị trường hiện tại của PLEARN là ₫ 296.92K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 9.37K. Nguồn cung lưu hành của PLN là 86.06M, với tổng nguồn cung là 343969593.2933345. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là ₫ 2.42M.