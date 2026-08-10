Giá CKBTC hôm nay

Giá CKBTC (CKBTC) theo thời gian thực hôm nay là ₫ 0.9992, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá CKBTC sang VND là ₫ 0.9992 mỗi CKBTC.

CKBTC hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại --, với nguồn cung lưu hành -- CKBTC. Trong vòng 24 giờ qua, CKBTC được giao dịch trong khoảng từ ₫ 0.9992 (thấp) đến ₫ 0.9992 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là --, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là --.

Về hiệu suất ngắn hạn, CKBTC biến động 0.00% trong giờ qua và -0.17% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt ₫ 0.00.

Thông tin thị trường CKBTC (CKBTC)

Vốn hóa thị trường ---- -- Khối lượng (24H) ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn ₫ 0.00₫ 0.00 ₫ 0.00 Nguồn cung lưu thông ---- -- Tổng cung ---- -- Blockchain công khai CKBTC

Vốn hoá thị trường hiện tại của CKBTC là --, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt ₫ 0.00. Nguồn cung lưu hành của CKBTC là --, với tổng nguồn cung là --. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là --.