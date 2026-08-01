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Поточна ціна Vader сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація VADER становить 871 403 USD. Відстежуйте оновлення цін VADER до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Vader сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація VADER становить 871 403 USD. Відстежуйте оновлення цін VADER до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про VADER

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Ціна Vader (VADER)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VADER до USD:

$0,00087049
$0,00087049$0,00087049
-0,05%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Vader (VADER) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:10:18 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Vader

Поточна ціна Vader (VADER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VADER до USD становить $ 0 за VADER.

Vader наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 871 403, з циркуляційною пропозицією у 996,74M VADER. Протягом останніх 24 годин VADER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,158292, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VADER змінився на +1,98% за останню годину та на -15,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,94K.

Ринкова інформація щодо Vader (VADER)

$ 871,40K
$ 871,40K$ 871,40K

$ 3,94K
$ 3,94K$ 3,94K

$ 871,40K
$ 871,40K$ 871,40K

996,74M
996,74M 996,74M

996 739 513,1977307
996 739 513,1977307 996 739 513,1977307

Поточна ринкова капіталізація Vader — $ 871,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,94K. Циркуляційна пропозиція VADER — 996,74M, зі загальною пропозицією 996739513.1977307. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 871,40K.

Історія ціни Vader у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,158292
$ 0,158292$ 0,158292

$ 0
$ 0$ 0

+1,98%

-5,68%

-15,22%

-15,22%

Історія ціни Vader (VADER) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vader до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vader до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vader до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vader до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-5,68%
30 днів$ 0-22,79%
60 днів$ 0-52,86%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Vader

Прогноз ціни Vader (VADER) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VADER у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Vader (VADER) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Vader потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Vader у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VADER на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Vader.

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Ресурс Vader (VADER)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsAI MemeArtificial Intelligence (AI)

Про Vader

Яка зараз ціна Vader?

Поточна оцінка становить ₴, що вказує на зміну ціни у розмірі -5.68% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на VADER?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Vader?

З ринковою капіталізацією ₴38407071.20540609696000 Vader займає #3004 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

VADER зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є VADER сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ та ₴, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Vader?

До таких факторів належать обігове надходження (996739513.1977307 токенів), тенденції прийняття у Artificial Intelligence (AI),Meme,Base Ecosystem,AI Meme,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,Binance Alpha Spotlight,Robotics,Base Native та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Vader

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:10:18 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Vader (VADER)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0,0003367$0,0003367

+27,05%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0112
$0,0112$0,0112

+6,66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,9395
$2,9395$2,9395

+21,46%

Myros

Myros

MY

$0,0116
$0,0116$0,0116

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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