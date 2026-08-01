Сьогоднішня ціна Vader

Поточна ціна Vader (VADER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,69% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VADER до USD становить $ 0 за VADER.

Vader наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 871 403, з циркуляційною пропозицією у 996,74M VADER. Протягом останніх 24 годин VADER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,158292, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VADER змінився на +1,98% за останню годину та на -15,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,94K.

Ринкова інформація щодо Vader (VADER)

Ринкова капіталізація $ 871,40K$ 871,40K $ 871,40K Обсяг (за 24 год) $ 3,94K$ 3,94K $ 3,94K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 871,40K$ 871,40K $ 871,40K Циркуляційне постачання 996,74M 996,74M 996,74M Загальна пропозиція 996 739 513,1977307 996 739 513,1977307 996 739 513,1977307

Поточна ринкова капіталізація Vader — $ 871,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,94K. Циркуляційна пропозиція VADER — 996,74M, зі загальною пропозицією 996739513.1977307. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 871,40K.