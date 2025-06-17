Ціна Synth (SN50)
Поточна ціна Synth (SN50) сьогодні становить 4,05 USD з ринковою капіталізацією $ 5,09M USD. Ціна SN50 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Synth:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Synth протягом дня — +16,62%
- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Synth до USD становила $ +0,577322.
За останні 30 днів зміна ціни Synth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Synth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Synth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,577322
|+16,62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Synth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5,26%
+16,62%
+0,41%
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