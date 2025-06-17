Сьогоднішня ціна Synth (SN50)

Поточна ціна Synth (SN50) сьогодні становить 4,05 USD з ринковою капіталізацією $ 5,09M USD. Ціна SN50 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Synth:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Synth протягом дня — +16,62%

- циркуляційна пропозиція – 1,26M USD

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