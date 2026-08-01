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Поточна ціна Seraph сьогодні становить 0,00345768 USD. Ринкова капіталізація SERAPH становить 1 101 491 USD. Відстежуйте оновлення цін SERAPH до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Seraph сьогодні становить 0,00345768 USD. Ринкова капіталізація SERAPH становить 1 101 491 USD. Відстежуйте оновлення цін SERAPH до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SERAPH

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Ціна Seraph (SERAPH)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SERAPH до USD:

$0,00345771
$0,00345771$0,00345771
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Seraph (SERAPH) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:42:14 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Seraph

Поточна ціна Seraph (SERAPH) сьогодні становить $ 0,00345768, зі зміною 1,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SERAPH до USD становить $ 0,00345768 за SERAPH.

Seraph наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 101 491, з циркуляційною пропозицією у 318,54M SERAPH. Протягом останніх 24 годин SERAPH торгувався між $ 0,00345209 (мінімум) та $ 0,00351018 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,69817, тоді як історичний мінімум — $ 0,00331061.

У короткостроковій динаміці SERAPH змінився на +0,04% за останню годину та на -12,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 135,25K.

Ринкова інформація щодо Seraph (SERAPH)

$ 1,10M
$ 1,10M$ 1,10M

$ 135,25K
$ 135,25K$ 135,25K

$ 3,46M
$ 3,46M$ 3,46M

318,54M
318,54M 318,54M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Seraph — $ 1,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 135,25K. Циркуляційна пропозиція SERAPH — 318,54M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,46M.

Історія ціни Seraph у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00345209
$ 0,00345209$ 0,00345209
Мін. за 24 год
$ 0,00351018
$ 0,00351018$ 0,00351018
Макс. за 24 год

$ 0,00345209
$ 0,00345209$ 0,00345209

$ 0,00351018
$ 0,00351018$ 0,00351018

$ 0,69817
$ 0,69817$ 0,69817

$ 0,00331061
$ 0,00331061$ 0,00331061

+0,04%

-1,41%

-12,58%

-12,58%

Історія ціни Seraph (SERAPH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Seraph до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Seraph до USD становила $ -0,0006938318.
За останні 60 днів зміна ціни Seraph до USD становила $ -0,0011436688.
За останні 90 днів зміна ціни Seraph до USD становила $ -0,000000025009286217.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,41%
30 днів$ -0,0006938318-20,06%
60 днів$ -0,0011436688-33,07%
90 днів$ -0,000000025009286217-0,00%

Прогноз ціни Seraph

Прогноз ціни Seraph (SERAPH) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SERAPH у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Seraph (SERAPH) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Seraph потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Seraph у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SERAPH на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Seraph.

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Ресурс Seraph (SERAPH)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Action GamesBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

Про Seraph

Яка зараз ціна торгівлі Seraph?

Seraph (SERAPH) наразі коштує ₴0.1524017590187056512000 UAH, що відображає зміну ціни на рівні -1.41% за останні 24 години. Ця ціна представляє останній агрегований ринковий курс на основі великих бірж і постійно оновлюється з урахуванням актуальної ринкової активності.

Які фактори впливають на зміну ціни Seraph сьогодні?

Недавня зміна ціни за останні 24 години обумовлена поєднанням ринкового настрою, коливань ліквідності та загального показника категорії у секторі Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,RPG,Gaming Utility Token,Action Games. Ширші економічні тенденції й он-чейн активність на -- також можуть сприяти короткостроковій волатильності.

Наскільки активний інтерес до торгівлі SERAPH?

Інвестори згенерували ₴-- об’єму торгів за 24 години, що свідчить про активну участь. Більший об’єм зазвичай вказує на підвищену довіру та краще визначення ціни.

Яке місце займає Seraph у глобальному крипторинку?

Наразі він посідає #2753 місце за ринковою капіталізацією ₴48549653.50850081744000, що розміщує його серед більш відомих активів у своєму секторі.

Що говорить нам обсяг обігу щодо SERAPH?

З обігом 318540892.0 токенів рівень пропозиції грає важливу роль у визначенні дефіциту, довгострокової інфляції та ринкової оцінки.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з недавньою динамікою Seraph?

Діапазон цін від ₴0.1521553724725491056000 до ₴0.1547157650425372512000 за останні 24 години підкреслює внутрішньоденну волатильність і допомагає трейдерам оцінити короткострокові можливості для торгівлі.

Як Seraph поступається у порівнянні зі схожими активами?

У порівнянні з іншими токенами Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,RPG,Gaming Utility Token,Action Games, SERAPH продовжує демонструвати конкурентоспроможну динаміку, підтримуючи стабільний обсяг торгів та постійний інтерес як з боку роздрібних, так і інституціональних учасників.

Люди також запитують: Інші запитання про Seraph

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 01:42:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Seraph (SERAPH)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,0116
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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