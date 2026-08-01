Сьогоднішня ціна Seraph

Поточна ціна Seraph (SERAPH) сьогодні становить $ 0,00345768, зі зміною 1,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SERAPH до USD становить $ 0,00345768 за SERAPH.

Seraph наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 101 491, з циркуляційною пропозицією у 318,54M SERAPH. Протягом останніх 24 годин SERAPH торгувався між $ 0,00345209 (мінімум) та $ 0,00351018 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,69817, тоді як історичний мінімум — $ 0,00331061.

У короткостроковій динаміці SERAPH змінився на +0,04% за останню годину та на -12,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 135,25K.

Ринкова інформація щодо Seraph (SERAPH)

Ринкова капіталізація $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Обсяг (за 24 год) $ 135,25K$ 135,25K $ 135,25K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,46M$ 3,46M $ 3,46M Циркуляційне постачання 318,54M 318,54M 318,54M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Seraph — $ 1,10M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 135,25K. Циркуляційна пропозиція SERAPH — 318,54M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,46M.