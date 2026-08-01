Сьогоднішня ціна penguinxbt

Поточна ціна penguinxbt (PENGXBT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 27,80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PENGXBT до USD становить $ 0 за PENGXBT.

penguinxbt наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 72 384, з циркуляційною пропозицією у 899,81M PENGXBT. Протягом останніх 24 годин PENGXBT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PENGXBT змінився на -0,03% за останню годину та на +63,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо penguinxbt (PENGXBT)

Ринкова капіталізація $ 72,38K$ 72,38K $ 72,38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 80,43K$ 80,43K $ 80,43K Циркуляційне постачання 899,81M 899,81M 899,81M Загальна пропозиція 999 814 212,352791 999 814 212,352791 999 814 212,352791

Поточна ринкова капіталізація penguinxbt — $ 72,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PENGXBT — 899,81M, зі загальною пропозицією 999814212.352791. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 80,43K.