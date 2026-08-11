Сьогоднішня ціна Osaka Protocol

Поточна ціна Osaka Protocol (OSAK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації OSAK до USD становить $ 0 за OSAK.

Osaka Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10,266,791, з циркуляційною пропозицією у 761.46T OSAK. Протягом останніх 24 годин OSAK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці OSAK змінився на +0.39% за останню годину та на -7.37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Osaka Protocol (OSAK)

Ринкова капіталізація $ 10.27M$ 10.27M $ 10.27M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10.27M$ 10.27M $ 10.27M Циркуляційне постачання 761.46T 761.46T 761.46T Загальна пропозиція 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2

Поточна ринкова капіталізація Osaka Protocol — $ 10.27M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція OSAK — 761.46T, зі загальною пропозицією 761459784660251.2. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10.27M.