Яка зараз ціна Openverse Network?

Openverse Network (BTG) торгують за ₴26.31872662238671920000, що відображає зміну ціни на рівні -26.69% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Openverse Network у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Infrastructure,Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 0 (L0),Binance Alpha Spotlight, BTG часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують BTG сьогодні?

За останні 24 години BTG зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Openverse Network?

Сьогодні в обігу знаходиться 1900000.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг BTG?

Наразі Openverse Network займає ринковий рейтинг №2723 з ринковою капіталізацією ₴50006563.32672097680000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Openverse Network за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -26.69% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Openverse Network порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Infrastructure,Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 0 (L0),Binance Alpha Spotlight BTG демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.