Скільки коштує NO зараз?

NO зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -13.41% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься NO сьогодні?

NO продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme.

Наскільки популярний NO сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають NO.

Що відрізняє NO від інших криптоактивів?

Як частина категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme та створений на мережі --, NO пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки NO існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 999776588.07867 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна NO за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴0.0550627664569557696000, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.