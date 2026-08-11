Сьогоднішня ціна Fishwar

Поточна ціна Fishwar (FISHW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FISHW до USD становить $ 0 за FISHW.

Fishwar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 43 766, з циркуляційною пропозицією у 11,03B FISHW. Протягом останніх 24 годин FISHW торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00185884, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FISHW змінився на +0,23% за останню годину та на +3,27% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Fishwar (FISHW)

Ринкова капіталізація $ 43,77K$ 43,77K $ 43,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 226,47K$ 226,47K $ 226,47K Циркуляційне постачання 11,03B 11,03B 11,03B Загальна пропозиція 57 076 697 777,0 57 076 697 777,0 57 076 697 777,0

Поточна ринкова капіталізація Fishwar — $ 43,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FISHW — 11,03B, зі загальною пропозицією 57076697777.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 226,47K.