Ціна Edge Matrix Computing (EMC)
Поточна ціна Edge Matrix Computing (EMC) сьогодні становить 0,01005489 USD з ринковою капіталізацією $ 2,27M USD. Ціна EMC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Edge Matrix Computing:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Edge Matrix Computing протягом дня — +5,68%
- циркуляційна пропозиція – 225,26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Edge Matrix Computing до USD становила $ +0,00054031.
За останні 30 днів зміна ціни Edge Matrix Computing до USD становила $ -0,0002045154.
За останні 60 днів зміна ціни Edge Matrix Computing до USD становила $ -0,0012979887.
За останні 90 днів зміна ціни Edge Matrix Computing до USD становила $ -0,003409069560415895.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00054031
|+5,68%
|30 днів
|$ -0,0002045154
|-2,03%
|60 днів
|$ -0,0012979887
|-12,90%
|90 днів
|$ -0,003409069560415895
|-25,31%
Останній аналіз цін Edge Matrix Computing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,15%
+5,68%
+21,91%
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