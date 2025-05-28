Сьогоднішня ціна Edge Matrix Computing (EMC)

Поточна ціна Edge Matrix Computing (EMC) сьогодні становить 0,01005489 USD з ринковою капіталізацією $ 2,27M USD. Ціна EMC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Edge Matrix Computing:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Edge Matrix Computing протягом дня — +5,68%

- циркуляційна пропозиція – 225,26M USD

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