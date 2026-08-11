Сьогоднішня ціна eBESS

Поточна ціна eBESS (EBESS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EBESS до USD становить $ 0 за EBESS.

eBESS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16,136.97, з циркуляційною пропозицією у 653.46M EBESS. Протягом останніх 24 годин EBESS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці EBESS змінився на 0.00% за останню годину та на -4.42% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо eBESS (EBESS)

Ринкова капіталізація $ 16.14K$ 16.14K $ 16.14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24.70K$ 24.70K $ 24.70K Циркуляційне постачання 653.46M 653.46M 653.46M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація eBESS — $ 16.14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EBESS — 653.46M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24.70K.