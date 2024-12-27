Ціна coby (COBY)
Поточна ціна coby (COBY) сьогодні становить 0.00324442 USD з ринковою капіталізацією $ 3.26M USD. Ціна COBY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності coby:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 215.64K USD
- зміна ціни coby протягом дня — +9.55%
- циркуляційна пропозиція – 999.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни coby до USD становила $ +0.00028291.
За останні 30 днів зміна ціни coby до USD становила $ -0.0018083939.
За останні 60 днів зміна ціни coby до USD становила $ -0.0019835316.
За останні 90 днів зміна ціни coby до USD становила $ +0.000474210937647582.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00028291
|+9.55%
|30 днів
|$ -0.0018083939
|-55.73%
|60 днів
|$ -0.0019835316
|-61.13%
|90 днів
|$ +0.000474210937647582
|+17.12%
Останній аналіз цін coby: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.95%
+9.55%
+12.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coby is a unique, community-driven meme token originally created on Pumpfun and now flourishing on the Solana blockchain. After the original developer sold and exited, the Coby token has been embraced and revitalized by a passionate community that now leads its development and direction. Coby stands out as a distinct and original character—neither a dog nor a cat—who is insanely cute, friendly, and represents inclusivity and positivity. With its strong and dedicated community, Coby is more than just a meme token; it’s a symbol of collective creativity and decentralized collaboration, aiming to create a fun and engaging ecosystem on Solana.
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