Сьогоднішня ціна coby (COBY)

Поточна ціна coby (COBY) сьогодні становить 0.00324442 USD з ринковою капіталізацією $ 3.26M USD. Ціна COBY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності coby:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 215.64K USD

- зміна ціни coby протягом дня — +9.55%

- циркуляційна пропозиція – 999.64M USD

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