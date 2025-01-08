Ціна Bee (BEE)
Поточна ціна Bee (BEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.58K USD. Ціна BEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bee:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.52 USD
- зміна ціни Bee протягом дня — -6.13%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bee до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bee до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bee до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bee до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.13%
|30 днів
|$ 0
|-39.15%
|60 днів
|$ 0
|-67.75%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bee: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.13%
-6.13%
-5.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$BEE for the people. The sweetest token on Solana. Our community is bond together with honey. Grab some honey, invite your friends, and enjoy a great time! The story We fell in love with the project, the animal meta is strong right now, and we believe we can make this a very successful CTO. The project continues to thrive today by curating world renowned artists and cultivating rising stars on the platform every week. Disclaimer: This is a CTO project and is a memetoken. We are not responsible for financial losses. Memetokens can go up as well as fall to 0. DYOR.
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