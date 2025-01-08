Сьогоднішня ціна Bee (BEE)

Поточна ціна Bee (BEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.58K USD. Ціна BEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bee:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.52 USD

- зміна ціни Bee протягом дня — -6.13%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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