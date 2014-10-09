Токеноміка Verge (XVG) Дізнайтеся ключову інформацію про Verge (XVG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Verge (XVG) The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. Офіційний вебсайт: http://vergecurrency.com/ Whitepaper: https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf Оглядач блокчейну: https://verge-blockchain.info/ Купити XVG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Verge (XVG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Verge (XVG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 83,53M $ 83,53M $ 83,53M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 16,52B $ 16,52B $ 16,52B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,113 $ 0,113 $ 0,113 Історичний мінімум: $ 0,00000216713010559 $ 0,00000216713010559 $ 0,00000216713010559 Поточна ціна: $ 0,005056 $ 0,005056 $ 0,005056 Дізнайтеся більше про ціну Verge (XVG)

Токеноміка Verge (XVG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Verge (XVG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XVG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XVG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XVG, досліджуйте ціну токена XVG в реальному часі!

Як купити XVG Зацікавлені в додаванні Verge (XVG) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі XVG, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити XVG на MEXC зараз!

Історія ціни Verge (XVG) Аналіз історії ціни XVG допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни XVG прямо зараз!

Прогноз ціни XVG Хочете знати, куди рухається XVG? Наша сторінка прогнозу ціни XVG поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена XVG зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!