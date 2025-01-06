EIN
- Всього аірдропів
- 28 000 000 EIN
- Період проведення події
- 04-08-2025 18:00 - 09-08-2025 18:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи EIN
- Всього аірдропів
- 14 000 000 EIN
- Загальна сума у стейкінгу
- 1 367 960 USDT
- Учасники
- 948
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи EIN
- Всього аірдропів
- 7 000 000 EIN
- Загальна сума у стейкінгу
- 7 628 495 MX
- Учасники
- 5 771
Пул EIN
Здійснюйте стейкінг EIN, щоб отримати аірдропи EIN
- Всього аірдропів
- 7 000 000 EIN
- Загальна сума у стейкінгу
- 18 886 122 EIN
- Учасники
- 210
USDR
- Всього аірдропів
- 70 000 USDT
- Період проведення події
- 28-07-2025 19:00 - 01-08-2025 19:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи USDT
- Всього аірдропів
- 50 000 USDT
- Загальна сума у стейкінгу
- 1 781 074 USDT
- Учасники
- 1 141
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи USDT
- Всього аірдропів
- 10 000 USDT
- Загальна сума у стейкінгу
- 6 794 231 MX
- Учасники
- 5 149
Пул USDR
Здійснюйте стейкінг USDR, щоб отримати аірдропи USDT
- Всього аірдропів
- 10 000 USDT
- Загальна сума у стейкінгу
- 710 609 USDR
- Учасники
- 697
EURR
- Всього аірдропів
- 70 000 USDT
- Період проведення події
- 24-07-2025 19:00 - 28-07-2025 19:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи USDT
- Всього аірдропів
- 50 000 USDT
- Загальна сума у стейкінгу
- 1 273 366 USDT
- Учасники
- 906
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи USDT
- Всього аірдропів
- 10 000 USDT
- Загальна сума у стейкінгу
- 7 043 910 MX
- Учасники
- 5 229
Пул EURR
Здійснюйте стейкінг EURR, щоб отримати аірдропи USDT
- Всього аірдропів
- 10 000 USDT
- Загальна сума у стейкінгу
- 411 359 EURR
- Учасники
- 454
TRN
- Всього аірдропів
- 190 000 TRN
- Період проведення події
- 15-07-2025 19:00 - 23-07-2025 19:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи TRN
- Всього аірдропів
- 95 000 TRN
- Загальна сума у стейкінгу
- 1 569 907 USDT
- Учасники
- 917
Пул TRN
Здійснюйте стейкінг TRN, щоб отримати аірдропи TRN
- Всього аірдропів
- 95 000 TRN
- Загальна сума у стейкінгу
- 314 040 TRN
- Учасники
- 702
EIN
- Всього аірдропів
- 42 500 000 EIN
- Період проведення події
- 18-05-2025 18:00 - 17-07-2025 18:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи EIN
- Всього аірдропів
- 25 000 000 EIN
- Загальна сума у стейкінгу
- 1 784 617 USDT
- Учасники
- 1 868
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи EIN
- Всього аірдропів
- 17 500 000 EIN
- Загальна сума у стейкінгу
- 8 019 955 MX
- Учасники
- 8 622
BOMB
- Всього аірдропів
- 6 000 000 BOMB
- Період проведення події
- 13-06-2025 18:00 - 16-06-2025 18:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи BOMB
- Всього аірдропів
- 4 000 000 BOMB
- Загальна сума у стейкінгу
- 1 085 194 USDT
- Учасники
- 730
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи BOMB
- Всього аірдропів
- 2 000 000 BOMB
- Загальна сума у стейкінгу
- 4 399 152 MX
- Учасники
- 3 057
ICEBERG
- Всього аірдропів
- 1 666 666 666 ICEBERG
- Період проведення події
- 20-05-2025 19:00 - 25-05-2025 19:00
Пул ICEBERG
Здійснюйте стейкінг ICEBERG, щоб отримати аірдропи ICEBERG
- Всього аірдропів
- 833 333 333 ICEBERG
- Загальна сума у стейкінгу
- 719 672 913 ICEBERG
- Учасники
- 240
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи ICEBERG
- Всього аірдропів
- 833 333 333 ICEBERG
- Загальна сума у стейкінгу
- 3 625 514 MX
- Учасники
- 2 759
SHM
- Всього аірдропів
- 63 360 SHM
- Період проведення події
- 02-05-2025 19:00 - 04-05-2025 19:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи SHM
- Всього аірдропів
- 31 680 SHM
- Загальна сума у стейкінгу
- 1 212 768 USDT
- Учасники
- 784
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи SHM
- Всього аірдропів
- 31 680 SHM
- Загальна сума у стейкінгу
- 5 397 116 MX
- Учасники
- 4 137
EPT
- Всього аірдропів
- 4 560 000 EPT
- Період проведення події
- 21-04-2025 20:00 - 24-04-2025 18:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи EPT
- Всього аірдропів
- 2 300 000 EPT
- Загальна сума у стейкінгу
- 1 955 829,733 USDT
- Учасники
- 1 204
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи EPT
- Всього аірдропів
- 1 300 000 EPT
- Загальна сума у стейкінгу
- 5 462 085,851 MX
- Учасники
- 4 243
Пул EPT
Здійснюйте стейкінг EPT, щоб отримати аірдропи EPT
- Всього аірдропів
- 960 000 EPT
- Загальна сума у стейкінгу
- 18 864 827,814 EPT
- Учасники
- 393
MNT
- Всього аірдропів
- 240 000 MNT
- Період проведення події
- 31-03-2025 22:00 - 04-04-2025 18:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи MNT
- Всього аірдропів
- 48 000 MNT
- Загальна сума у стейкінгу
- 2 757 307 USDT
- Учасники
- 1 730
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи MNT
- Всього аірдропів
- 72 000 MNT
- Загальна сума у стейкінгу
- 5 277 175 MX
- Учасники
- 4 523
Пул MNT
Здійснюйте стейкінг MNT, щоб отримати аірдропи MNT
- Всього аірдропів
- 120 000 MNT
- Загальна сума у стейкінгу
- 12 425 855 MNT
- Учасники
- 4 492
KINTO
- Всього аірдропів
- 10 100 KINTO
- Період проведення події
- 28-03-2025 18:00 - 31-03-2025 18:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи KINTO
- Всього аірдропів
- 5 100 KINTO
- Загальна сума у стейкінгу
- 2 661 559,62 USDT
- Учасники
- 1 702
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи KINTO
- Всього аірдропів
- 3 000 KINTO
- Загальна сума у стейкінгу
- 6 137 476,3 MX
- Учасники
- 5 185
Пул KINTO
Здійснюйте стейкінг KINTO, щоб отримати аірдропи KINTO
- Всього аірдропів
- 2 000 KINTO
- Загальна сума у стейкінгу
- 6 405,9 KINTO
- Учасники
- 1 993
TERM
- Всього аірдропів
- 120 000 TERM
- Період проведення події
- 25-03-2025 19:00 - 27-03-2025 19:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи TERM
- Всього аірдропів
- 60 000 TERM
- Загальна сума у стейкінгу
- 1 028 611 USDT
- Учасники
- 819
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи TERM
- Всього аірдропів
- 36 000 TERM
- Загальна сума у стейкінгу
- 4 354 949 MX
- Учасники
- 3 418
Пул TERM
Здійснюйте стейкінг TERM, щоб отримати аірдропи TERM
- Всього аірдропів
- 24 000 TERM
- Загальна сума у стейкінгу
- 78 460 TERM
- Учасники
- 1 531
IP
- Всього аірдропів
- 60 000 IP
- Період проведення події
- 12-02-2025 18:00 - 15-02-2025 18:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи IP
- Всього аірдропів
- 30 000 IP
- Загальна сума у стейкінгу
- 3 489 508 USDT
- Учасники
- 2 402
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи IP
- Всього аірдропів
- 18 000 IP
- Загальна сума у стейкінгу
- 5 721 002 MX
- Учасники
- 4 981
Пул IP
Здійснюйте стейкінг IP, щоб отримати аірдропи IP
- Всього аірдропів
- 12 000 IP
- Загальна сума у стейкінгу
- 221 808 IP
- Учасники
- 1 866
APT
- Всього аірдропів
- 30 500 APT
- Період проведення події
- 23-01-2025 18:00 - 26-01-2025 18:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи APT
- Всього аірдропів
- 16 000 APT
- Загальна сума у стейкінгу
- 6 176 889 USDT
- Учасники
- 3 734
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи APT
- Всього аірдропів
- 11 500 APT
- Загальна сума у стейкінгу
- 5 076 509 MX
- Учасники
- 3 901
Пул APT
Здійснюйте стейкінг APT, щоб отримати аірдропи APT
- Всього аірдропів
- 3 000 APT
- Загальна сума у стейкінгу
- 525 988 APT
- Учасники
- 2 460
XTER
- Всього аірдропів
- 800 000 XTER
- Період проведення події
- 06-01-2025 18:00 - 10-01-2025 18:00
Пул USDT
Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи XTER
- Всього аірдропів
- 400 000 XTER
- Загальна сума у стейкінгу
- 8 436 874 USDT
- Учасники
- 5 642
Пул MX
Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи XTER
- Всього аірдропів
- 240 000 XTER
- Загальна сума у стейкінгу
- 5 004 835 MX
- Учасники
- 3 627
Пул XTER
Здійснюйте стейкінг XTER, щоб отримати аірдропи XTER
- Всього аірдропів
- 160 000 XTER
- Загальна сума у стейкінгу
- 1 008 964 XTER
- Учасники
- 2 698