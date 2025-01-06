Launchpool

Здійснюйте стейкінг, щоб отримати токени від зіркових проєктів

Загальний призовий пул (USDT)
1 239 239
Загальна кількість учасників
89 361
Кількість проєктів, які пройшли лістинг
15
EINSTEIN

EIN

Завершено
Всього аірдропів
28 000 000 EIN
Період проведення події
04-08-2025 18:00 - 09-08-2025 18:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи EIN

Tether
Орієнтовний APR
80,24%
Всього аірдропів
14 000 000 EIN
Загальна сума у стейкінгу
1 367 960 USDT
Учасники
948

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи EIN

MX Token
Орієнтовний APR
7,33%
Всього аірдропів
7 000 000 EIN
Загальна сума у стейкінгу
7 628 495 MX
Учасники
5 771

Пул EIN

Здійснюйте стейкінг EIN, щоб отримати аірдропи EIN

EINSTEIN
Орієнтовний APR
2 995,28%
Всього аірдропів
7 000 000 EIN
Загальна сума у стейкінгу
18 886 122 EIN
Учасники
210
🔥 7 300 000 000 EIN: майнінг у розпалі! 🚀 APR у понад 1000%
Приєднатись
StablR USD

USDR

Завершено
Всього аірдропів
70 000 USDT
Період проведення події
28-07-2025 19:00 - 01-08-2025 19:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи USDT

Tether
Орієнтовний APR
207,08%
Всього аірдропів
50 000 USDT
Загальна сума у стейкінгу
1 781 074 USDT
Учасники
1 141

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи USDT

MX Token
Орієнтовний APR
7,18%
Всього аірдропів
10 000 USDT
Загальна сума у стейкінгу
6 794 231 MX
Учасники
5 149

Пул USDR

Здійснюйте стейкінг USDR, щоб отримати аірдропи USDT

StablR USD
Орієнтовний APR
125,34%
Всього аірдропів
10 000 USDT
Загальна сума у стейкінгу
710 609 USDR
Учасники
697
StablR Euro

EURR

Завершено
Всього аірдропів
70 000 USDT
Період проведення події
24-07-2025 19:00 - 28-07-2025 19:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи USDT

Tether
Орієнтовний APR
265,30%
Всього аірдропів
50 000 USDT
Загальна сума у стейкінгу
1 273 366 USDT
Учасники
906

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи USDT

MX Token
Орієнтовний APR
7,38%
Всього аірдропів
10 000 USDT
Загальна сума у стейкінгу
7 043 910 MX
Учасники
5 229

Пул EURR

Здійснюйте стейкінг EURR, щоб отримати аірдропи USDT

StablR Euro
Орієнтовний APR
179,68%
Всього аірдропів
10 000 USDT
Загальна сума у стейкінгу
411 359 EURR
Учасники
454
TRN

TRN

Первинний лістинг
Завершено
Всього аірдропів
190 000 TRN
Період проведення події
15-07-2025 19:00 - 23-07-2025 19:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи TRN

Tether
Орієнтовний APR
28,14%
Всього аірдропів
95 000 TRN
Загальна сума у стейкінгу
1 569 907 USDT
Учасники
917

Пул TRN

Здійснюйте стейкінг TRN, щоб отримати аірдропи TRN

TRN
Орієнтовний APR
1 884,61%
Всього аірдропів
95 000 TRN
Загальна сума у стейкінгу
314 040 TRN
Учасники
702
EINSTEIN

EIN

Первинний лістинг
Завершено
Всього аірдропів
42 500 000 EIN
Період проведення події
18-05-2025 18:00 - 17-07-2025 18:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи EIN

Tether
Орієнтовний APR
113,39%
Всього аірдропів
25 000 000 EIN
Загальна сума у стейкінгу
1 784 617 USDT
Учасники
1 868

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи EIN

MX Token
Орієнтовний APR
8,80%
Всього аірдропів
17 500 000 EIN
Загальна сума у стейкінгу
8 019 955 MX
Учасники
8 622
Приєднатись
Bombie

BOMB

Первинний лістинг
Завершено
Всього аірдропів
6 000 000 BOMB
Період проведення події
13-06-2025 18:00 - 16-06-2025 18:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи BOMB

Tether
Орієнтовний APR
449,81%
Всього аірдропів
4 000 000 BOMB
Загальна сума у стейкінгу
1 085 194 USDT
Учасники
730

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи BOMB

MX Token
Орієнтовний APR
22,01%
Всього аірдропів
2 000 000 BOMB
Загальна сума у стейкінгу
4 399 152 MX
Учасники
3 057
ICEBERG

ICEBERG

Первинний лістинг
Завершено
Всього аірдропів
1 666 666 666 ICEBERG
Період проведення події
20-05-2025 19:00 - 25-05-2025 19:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул ICEBERG

Здійснюйте стейкінг ICEBERG, щоб отримати аірдропи ICEBERG

ICEBERG
Орієнтовний APR
8 488,44%
Всього аірдропів
833 333 333 ICEBERG
Загальна сума у стейкінгу
719 672 913 ICEBERG
Учасники
240

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи ICEBERG

MX Token
Орієнтовний APR
4,66%
Всього аірдропів
833 333 333 ICEBERG
Загальна сума у стейкінгу
3 625 514 MX
Учасники
2 759
Shardeum

SHM

Первинний лістинг
Завершено
Всього аірдропів
63 360 SHM
Період проведення події
02-05-2025 19:00 - 04-05-2025 19:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи SHM

Tether
Орієнтовний APR
600,58%
Всього аірдропів
31 680 SHM
Загальна сума у стейкінгу
1 212 768 USDT
Учасники
784

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи SHM

MX Token
Орієнтовний APR
48,75%
Всього аірдропів
31 680 SHM
Загальна сума у стейкінгу
5 397 116 MX
Учасники
4 137
Balance

EPT

Первинний лістинг
Завершено
Всього аірдропів
4 560 000 EPT
Період проведення події
21-04-2025 20:00 - 24-04-2025 18:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи EPT

Tether
Орієнтовний APR
221,06%
Всього аірдропів
2 300 000 EPT
Загальна сума у стейкінгу
1 955 829,733 USDT
Учасники
1 204

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи EPT

MX Token
Орієнтовний APR
14,02%
Всього аірдропів
1 300 000 EPT
Загальна сума у стейкінгу
5 462 085,851 MX
Учасники
4 243

Пул EPT

Здійснюйте стейкінг EPT, щоб отримати аірдропи EPT

Balance
Орієнтовний APR
624,27%
Всього аірдропів
960 000 EPT
Загальна сума у стейкінгу
18 864 827,814 EPT
Учасники
393
Mantle

MNT

Завершено
Всього аірдропів
240 000 MNT
Період проведення події
31-03-2025 22:00 - 04-04-2025 18:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи MNT

Tether
Орієнтовний APR
134,91%
Всього аірдропів
48 000 MNT
Загальна сума у стейкінгу
2 757 307 USDT
Учасники
1 730

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи MNT

MX Token
Орієнтовний APR
34,49%
Всього аірдропів
72 000 MNT
Загальна сума у стейкінгу
5 277 175 MX
Учасники
4 523

Пул MNT

Здійснюйте стейкінг MNT, щоб отримати аірдропи MNT

Mantle
Орієнтовний APR
96,05%
Всього аірдропів
120 000 MNT
Загальна сума у стейкінгу
12 425 855 MNT
Учасники
4 492
Kinto

KINTO

Первинний лістинг
Завершено
Всього аірдропів
10 100 KINTO
Період проведення події
28-03-2025 18:00 - 31-03-2025 18:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи KINTO

Tether
Орієнтовний APR
397,35%
Всього аірдропів
5 100 KINTO
Загальна сума у стейкінгу
2 661 559,62 USDT
Учасники
1 702

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи KINTO

MX Token
Орієнтовний APR
32,26%
Всього аірдропів
3 000 KINTO
Загальна сума у стейкінгу
6 137 476,3 MX
Учасники
5 185

Пул KINTO

Здійснюйте стейкінг KINTO, щоб отримати аірдропи KINTO

Kinto
Орієнтовний APR
3 934,48%
Всього аірдропів
2 000 KINTO
Загальна сума у стейкінгу
6 405,9 KINTO
Учасники
1 993
Term Finance

TERM

Первинний лістинг
Завершено
Всього аірдропів
120 000 TERM
Період проведення події
25-03-2025 19:00 - 27-03-2025 19:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи TERM

Tether
Орієнтовний APR
539,01%
Всього аірдропів
60 000 TERM
Загальна сума у стейкінгу
1 028 611 USDT
Учасники
819

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи TERM

MX Token
Орієнтовний APR
27,00%
Всього аірдропів
36 000 TERM
Загальна сума у стейкінгу
4 354 949 MX
Учасники
3 418

Пул TERM

Здійснюйте стейкінг TERM, щоб отримати аірдропи TERM

Term Finance
Орієнтовний APR
5 661,41%
Всього аірдропів
24 000 TERM
Загальна сума у стейкінгу
78 460 TERM
Учасники
1 531
Story

IP

Первинний лістинг
Завершено
Всього аірдропів
60 000 IP
Період проведення події
12-02-2025 18:00 - 15-02-2025 18:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи IP

Tether
Орієнтовний APR
185,52%
Всього аірдропів
30 000 IP
Загальна сума у стейкінгу
3 489 508 USDT
Учасники
2 402

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи IP

MX Token
Орієнтовний APR
19,55%
Всього аірдропів
18 000 IP
Загальна сума у стейкінгу
5 721 002 MX
Учасники
4 981

Пул IP

Здійснюйте стейкінг IP, щоб отримати аірдропи IP

Story
Орієнтовний APR
645,05%
Всього аірдропів
12 000 IP
Загальна сума у стейкінгу
221 808 IP
Учасники
1 866
Aptos

APT

Завершено
Всього аірдропів
30 500 APT
Період проведення події
23-01-2025 18:00 - 26-01-2025 18:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи APT

Tether
Орієнтовний APR
260,38%
Всього аірдропів
16 000 APT
Загальна сума у стейкінгу
6 176 889 USDT
Учасники
3 734

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи APT

MX Token
Орієнтовний APR
58,36%
Всього аірдропів
11 500 APT
Загальна сума у стейкінгу
5 076 509 MX
Учасники
3 901

Пул APT

Здійснюйте стейкінг APT, щоб отримати аірдропи APT

Aptos
Орієнтовний APR
68,87%
Всього аірдропів
3 000 APT
Загальна сума у стейкінгу
525 988 APT
Учасники
2 460
Xterio

XTER

Первинний лістинг
Завершено
Всього аірдропів
800 000 XTER
Період проведення події
06-01-2025 18:00 - 10-01-2025 18:00
Ексклюзивно для нових користувачів

Пул USDT

Здійснюйте стейкінг USDT, щоб отримати аірдропи XTER

Tether
Орієнтовний APR
279,69%
Всього аірдропів
400 000 XTER
Загальна сума у стейкінгу
8 436 874 USDT
Учасники
5 642

Пул MX

Здійснюйте стейкінг MX, щоб отримати аірдропи XTER

MX Token
Орієнтовний APR
47,02%
Всього аірдропів
240 000 XTER
Загальна сума у стейкінгу
5 004 835 MX
Учасники
3 627

Пул XTER

Здійснюйте стейкінг XTER, щоб отримати аірдропи XTER

Xterio
Орієнтовний APR
1 335,95%
Всього аірдропів
160 000 XTER
Загальна сума у стейкінгу
1 008 964 XTER
Учасники
2 698