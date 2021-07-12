Токеноміка Smooth Love Potion (SLP) Дізнайтеся ключову інформацію про Smooth Love Potion (SLP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Smooth Love Potion (SLP) Smooth Love Potion(SLP) is an ERC-20 token on the Axie Infinity platform that is used to breed new digital pets (Axies). Офіційний вебсайт: https://axieinfinity.com/ Whitepaper: https://whitepaper.axieinfinity.com/gameplay/breeding Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/4hpngEp1v3CXpeKB81Gw4sv7YvwUVRKvY3SGag9ND8Q4 Купити SLP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Smooth Love Potion (SLP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Smooth Love Potion (SLP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 43,55M $ 43,55M $ 43,55M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 35,96B $ 35,96B $ 35,96B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,41 $ 0,41 $ 0,41 Історичний мінімум: $ 0,001059406911044792 $ 0,001059406911044792 $ 0,001059406911044792 Поточна ціна: $ 0,001211 $ 0,001211 $ 0,001211 Дізнайтеся більше про ціну Smooth Love Potion (SLP)

Токеноміка Smooth Love Potion (SLP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Smooth Love Potion (SLP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SLP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SLP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SLP, досліджуйте ціну токена SLP в реальному часі!

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