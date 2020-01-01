Токеноміка Paris Saint-Germain (PSG) Дізнайтеся ключову інформацію про Paris Saint-Germain (PSG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Paris Saint-Germain (PSG) Токен фанатів Paris Saint-Germain (PSG) — це утиліті токен, який надає вболівальникам футбольного клубу Paris Saint-Germain («Парі Сен-Жермен») токенізовану частку впливу на рішення клубу за допомогою сервісів Socios. Офіційний вебсайт: https://www.socios.com/paris-saint-germain/ Оглядач блокчейну: https://chiliscan.com/token/0xc2661815C69c2B3924D3dd0c2C1358A1E38A3105 Купити PSG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Paris Saint-Germain (PSG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Paris Saint-Germain (PSG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,58M $ 13,58M $ 13,58M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 9,56M $ 9,56M $ 9,56M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 50,1 $ 50,1 $ 50,1 Історичний мінімум: $ 1,351577858797389 $ 1,351577858797389 $ 1,351577858797389 Поточна ціна: $ 1,421 $ 1,421 $ 1,421 Дізнайтеся більше про ціну Paris Saint-Germain (PSG)

Токеноміка Paris Saint-Germain (PSG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Paris Saint-Germain (PSG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PSG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PSG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PSG, досліджуйте ціну токена PSG в реальному часі!

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