Токеноміка Plume Network (PLUME) Дізнайтеся ключову інформацію про Plume Network (PLUME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Plume Network (PLUME) Plume Network ─ це перша повностекова RWA-мережа рівня 1 та екосистема, спеціально створена для RWAfi, що дозволяє швидко впроваджувати та інтегрувати активи реального світу, керуючись попитом на них. Офіційний вебсайт: https://plume.org Whitepaper: https://docs.plume.org/plume Оглядач блокчейну: https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1 Купити PLUME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Plume Network (PLUME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Plume Network (PLUME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 181,02M $ 181,02M $ 181,02M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 905,10M $ 905,10M $ 905,10M Історичний максимум: $ 0,24793 $ 0,24793 $ 0,24793 Історичний мінімум: $ 0,07596247895192497 $ 0,07596247895192497 $ 0,07596247895192497 Поточна ціна: $ 0,09051 $ 0,09051 $ 0,09051 Дізнайтеся більше про ціну Plume Network (PLUME)

Токеноміка Plume Network (PLUME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Plume Network (PLUME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PLUME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PLUME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PLUME, досліджуйте ціну токена PLUME в реальному часі!

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