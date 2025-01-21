PLUME

Plume Network ─ це перша повностекова RWA-мережа рівня 1 та екосистема, спеціально створена для RWAfi, що дозволяє швидко впроваджувати та інтегрувати активи реального світу, керуючись попитом на них.

Ім'яPLUME

РейтингNo.217

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)2.30%

Циркуляційна пропозиція2,000,000,000

Максимальна пропозиція10,000,000,000

Загальна пропозиція10,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0.2%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.2474889341550818,2025-03-19

Найнижча ціна0.08570460023643252,2025-01-21

Публічний блокчейнETH

ОписPlume Network ─ це перша повностекова RWA-мережа рівня 1 та екосистема, спеціально створена для RWAfi, що дозволяє швидко впроваджувати та інтегрувати активи реального світу, керуючись попитом на них.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.