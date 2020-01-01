Токеноміка Medieval Empires (MEE) Дізнайтеся ключову інформацію про Medieval Empires (MEE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Medieval Empires (MEE) Medieval Empires is an elaborate, multi-player online strategy game set in what is now modern-day Turkey during the late 13th century. The storyline of the game initially focuses on Ertuğrul Gazi, a tribal warrior and a celebrated leader of the Kayi tribe. Офіційний вебсайт: https://www.medievalempires.com/ Whitepaper: https://whitepaper.medievalempires.com/ Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xEB7eaB87837f4Dad1bb80856db9E4506Fc441f3D Купити MEE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Medieval Empires (MEE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Medieval Empires (MEE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,61M $ 1,61M $ 1,61M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 559,41M $ 559,41M $ 559,41M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,037 $ 0,037 $ 0,037 Історичний мінімум: $ 0,002420084060039796 $ 0,002420084060039796 $ 0,002420084060039796 Поточна ціна: $ 0,002883 $ 0,002883 $ 0,002883 Дізнайтеся більше про ціну Medieval Empires (MEE)

Токеноміка Medieval Empires (MEE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Medieval Empires (MEE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MEE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEE, досліджуйте ціну токена MEE в реальному часі!

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