Токеноміка Epic Chain (EPIC) Дізнайтеся ключову інформацію про Epic Chain (EPIC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Epic Chain (EPIC) Epic Chain (EPIC) is a next-generation blockchain ecosystem evolving from Ethernity Chain (ERN) through a community-approved transition. With a 97.1% approval vote, the rebrand positions EPIC as a cutting-edge Layer 2 blockchain focused on integrating Real World Assets (RWAs) and entertainment. The EPIC token maintains the same supply and tokenomics as ERN while introducing expanded functionalities to drive ecosystem growth. Офіційний вебсайт: https://epicchain.io/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E Купити EPIC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Epic Chain (EPIC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Epic Chain (EPIC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,68M $ 18,68M $ 18,68M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 22,60M $ 22,60M $ 22,60M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,94 $ 1,94 $ 1,94 Історичний мінімум: $ 0,7551145298376974 $ 0,7551145298376974 $ 0,7551145298376974 Поточна ціна: $ 0,8265 $ 0,8265 $ 0,8265 Дізнайтеся більше про ціну Epic Chain (EPIC)

Токеноміка Epic Chain (EPIC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Epic Chain (EPIC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EPIC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EPIC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EPIC, досліджуйте ціну токена EPIC в реальному часі!

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