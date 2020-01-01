Токеноміка Bitcoin Bam (BTCBAM) Дізнайтеся ключову інформацію про Bitcoin Bam (BTCBAM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bitcoin Bam (BTCBAM) Based on the UTXO model BTCBAM adopts the consensus mechanism of PoS and is public blockchain in the world to make this innovation for investors and token developers. The BTCBAM Coin also has wrapped token in Ethereum chain and can easily swap mainnet coin to Erc20 token. Blockchain based coin also provide the services and integrations that have been provided by its own chain. Офіційний вебсайт: https://www.btcbam.com/ Whitepaper: https://btcbam.com/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xcf0990170a60da34ffcffa14ead4a3de27d0f4ce Купити BTCBAM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bitcoin Bam (BTCBAM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitcoin Bam (BTCBAM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 452,28K $ 452,28K $ 452,28K Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,28M $ 10,28M $ 10,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 924,21K $ 924,21K $ 924,21K Історичний максимум: $ 22 $ 22 $ 22 Історичний мінімум: $ 0,020059523206536256 $ 0,020059523206536256 $ 0,020059523206536256 Поточна ціна: $ 0,04401 $ 0,04401 $ 0,04401 Дізнайтеся більше про ціну Bitcoin Bam (BTCBAM)

Токеноміка Bitcoin Bam (BTCBAM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bitcoin Bam (BTCBAM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTCBAM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTCBAM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTCBAM, досліджуйте ціну токена BTCBAM в реальному часі!

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