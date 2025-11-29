Lombard розбудовує ончейн-ринок капіталу для Bitcoin, щоб розкрити повний потенціал ключового активу цього покоління. Компанія заснована у 2024 році. Вона стала піонером у впровадженні Bitcoin у DeFi, представивши LBTC — провідний Bitcoin-актив із прибутковістю, забезпечений децентралізованим консорціумом із 14 інституцій цифрових активів. Сьогодні він є найбільшим токеном LST (ліквідного стейкінгу) на базі Bitcoin. Lombard розробляє повноцінну інфраструктуру, щоб пришвидшити ончейн-адаптацію BTC серед власників, протоколів і платформ. До її компонентів входять BTC-активи, SDK для стейкінгу та супровідні послуги. Компанію створено за підтримки лідерів галузі цифрових активів, зокрема провідних DeFi-протоколів, інституцій та бірж.