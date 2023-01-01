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MEXC Копі-трейдинг

Торгувати зараз простіше, ніж будь-коли

50,000+

Всього користувачів копі-трейдингу

1,000,000,000+ USDT

Загальний обсяг копі-трейдингу

Що таке Копі-трейдинг?

MEXC Копі-трейдинг — це проста, але ефективна функція для всіх трейдерів та їхніх підписників. Підписники можуть легко стежити за досвідченим трейдером на свій вибір, і коли трейдер ініціює угоду, система автоматично розмістить ордер для підписника на основі стратегії трейдера. Трейдер отримає частку прибутку підписника.

Як почати займатись Копі-трейдингом?

Якщо ви володієте великим досвідом торгівлі та навичками оцінки ринку, ви можете подати заявку на отримання статусу трейдера та отримувати частку прибутку підписників.

Станьте трейдером

Підключайтесь до великого пулу підписників та отримуйте частку їх прибутку.

Подайте заявку

Дочекайтеся схвалення вашої заявки, зазвичай це займає 1-2 дні.

Розпочніть провідну угоду

Система буде автоматично розміщувати ордери для ваших підписників.

Станьте трейдером

Підключайтесь до великого пулу підписників та отримуйте частку їх прибутку.

Подайте заявку

Дочекайтеся схвалення вашої заявки, зазвичай це займає 1-2 дні.

Розпочніть провідну угоду

Система буде автоматично розміщувати ордери для ваших підписників.

Якщо ви звичайний користувач, який не хоче пропустити останні тенденції ринку, ви можете просто підписатись на досвідченого трейдера і копіювати його/її угоди.

Станьте підписником

Слідкуйте за досвідченим трейдером і ніколи не пропускайте тенденції ринку.

Перекажіть кошти

Перекажіть кошти на свій спотовий рахунок

Підпишіться на трейдера

Заповніть дані про копі-трейдинг

Станьте підписником

Слідкуйте за досвідченим трейдером і ніколи не пропускайте тенденції ринку.

Перекажіть кошти

Перекажіть кошти на свій спотовий рахунок

Підпишіться на трейдера

Заповніть дані про копі-трейдинг

Переваги копі-трейдингу

  • Безпрограшний варіант

    Досвідчені трейдери можуть застосувати свої навички торгівлі, щоб допомогти підписникам здійснювати прибуткові угоди, з яких вони можуть отримати частку прибутку. Підписники можуть без особливих зусиль слідувати розумним торговим стратегіям лише в один клік.

  • Автоматизована система

    Система буде розміщувати ордери для підписників на основі стратегії трейдера.

  • Низький вхідний бар'єр

    Користувачу необхідно переказати кошти на свій копі-трейдинговий рахунок та заповнити свої дані, щоб почати копіювати угоди.

  • Професіоналізм та надійність

    Усі трейдери мають великий досвід торгівлі та дивовижне портфоліо. Вони були схвалені після ретельної перевірки MEXC.

Не пропустіть жодних тенденцій ринку. Спробуйте Копі-трейдинг!

Поширені запитання (FAQ)