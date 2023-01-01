Що таке Копі-трейдинг?

MEXC Копі-трейдинг — це проста, але ефективна функція для всіх трейдерів та їхніх підписників. Підписники можуть легко стежити за досвідченим трейдером на свій вибір, і коли трейдер ініціює угоду, система автоматично розмістить ордер для підписника на основі стратегії трейдера. Трейдер отримає частку прибутку підписника.