MEXC Копі-трейдинг — це проста, але ефективна функція для всіх трейдерів та їхніх підписників. Підписники можуть легко стежити за досвідченим трейдером на свій вибір, і коли трейдер ініціює угоду, система автоматично розмістить ордер для підписника на основі стратегії трейдера. Трейдер отримає частку прибутку підписника.
Підключайтесь до великого пулу підписників та отримуйте частку їх прибутку.
Дочекайтеся схвалення вашої заявки, зазвичай це займає 1-2 дні.
Система буде автоматично розміщувати ордери для ваших підписників.
Підключайтесь до великого пулу підписників та отримуйте частку їх прибутку.
Дочекайтеся схвалення вашої заявки, зазвичай це займає 1-2 дні.
Система буде автоматично розміщувати ордери для ваших підписників.
Слідкуйте за досвідченим трейдером і ніколи не пропускайте тенденції ринку.
Перекажіть кошти на свій спотовий рахунок
Заповніть дані про копі-трейдинг
Слідкуйте за досвідченим трейдером і ніколи не пропускайте тенденції ринку.
Перекажіть кошти на свій спотовий рахунок
Заповніть дані про копі-трейдинг
Досвідчені трейдери можуть застосувати свої навички торгівлі, щоб допомогти підписникам здійснювати прибуткові угоди, з яких вони можуть отримати частку прибутку. Підписники можуть без особливих зусиль слідувати розумним торговим стратегіям лише в один клік.
Система буде розміщувати ордери для підписників на основі стратегії трейдера.
Користувачу необхідно переказати кошти на свій копі-трейдинговий рахунок та заповнити свої дані, щоб почати копіювати угоди.
Усі трейдери мають великий досвід торгівлі та дивовижне портфоліо. Вони були схвалені після ретельної перевірки MEXC.