Посібник з копі-трейдингу на MEXC (вебсайт)





Копі-трейдинг — це процес копіювання угод, здійснених іншими трейдерами, включаючи всі відповідні операції. У цій статті ми продемонструємо процес копі-трейдингу на вебсайті.









Відкрийте офіційний сайт MEXC і увійдіть у свій акаунт. Угорі клацніть на [Ф'ючерси] і виберіть [Копі-трейдинг], щоб перейти на сторінку "MEXC Копі-трейдинг".









На сторінці копі-трейдингу прокрутіть униз, щоб переглянути найкращих трейдерів, упорядкованих за такими категоріями, як загальний рейтинг, найвища ROI та найвищий PNL. Ви також можете клацнути на опцію [Всі трейдери], щоб переглянути повний список поточних трейдерів. Виберіть бажаного трейдера та клацніть на [Копі-трейдинг], щоб перейти на сторінку налаштування параметрів копі-трейдингу.









Ліворуч на сторінці налаштувань параметрів копі-трейдингу виберіть ф'ючерсні пари, угоди з якими ви хочете скопіювати. Ви можете поставити позначку біля параметру "Всі", щоб вибрати всі ф'ючерсні пари, або вибрати одну або кілька ф'ючерсних пар для копіювання.









У правій частині сторінки налаштувань параметрів копі-трейдингу ви можете вибрати один із трьох методів копі-трейдингу: [Смарт-коефіцієнт], [Фіксована сума] і [Фіксований коефіцієнт].





Смарт-коефіцієнт: копіюйте розподіл суми трейдера на ордер для відкритих позицій.

Фіксована сума: інвестуйте однакову суму маржі кожного разу під час копіювання угоди.

Фіксований коефіцієнт: кількість ордера для кожної копі-трейдингової угоди буде кратною кількості виконаного ордера трейдера.









Ми продемонструємо процес копі-трейдингу на прикладі методу смарт-коефіцієнт. Інші методи копі-трейдингу працюють аналогічно.





Щоб виконувати будь-які операції з копі-трейдингу, сума вашої копі-трейдингової угоди має становити щонайменше 30 USDT. Якщо баланс вашого спотового рахунку не відповідає цій вимозі, ви можете скористатися функцією [Переказ коштів], щоб переказати активи на свій ф’ючерсний або фіатний рахунок.



Коли загальний капітал на вашому копі-трейдинговому рахунку досягне встановленої суми Стоп-лосу рахунку, копі-трейдинг буде припинено. Всі позиції будуть закриті за ринковою ціною, а залишок коштів буде переказано на ваш спотовий рахунок. Через ринкові коливання фактичний загальний капітал копі-трейдингового рахунку на момент припинення може дещо відрізнятися від встановленого вами значення.



У розділі "Налаштування ліквідації трейдера" ви можете вибрати [Закрити з трейдером] або [Не закривати]. Цей параметр визначає, чи буде закрита ваша копі-трейдингова позиція, коли позиція трейдера буде ліквідована.





У розділі "Більше налаштувань" ви можете налаштувати додаткові параметри, включно з налаштуваннями контролю ризику, маржі, кредитного плеча та прослизання.





Після налаштування всіх параметрів клацніть на [Наступний крок].









Перегляньте налаштування копі-трейдингу та після перевірки клацніть на [Підтвердити], щоб завершити процес копі-трейдингу.













На сторінці MEXC Копі-трейдингу у вкладці [Найкращі трейдери] ви можете побачити список трейдерів, впорядкованих за загальним рейтингом, найвищою ROI, найвищим PNL і кількістю підписників. На панелі трейдера ви можете переглядати різноманітну інформацію про кожного трейдера, включаючи показник ROI протягом останніх 7 днів, показник PNL за останні 7 днів, коефіцієнт успіху за 7 днів, частоту торгівлі, коефіцієнт розподілу прибутку тощо.









Ви також можете вибрати вкладку [Всі трейдери]. На сторінці MEXC Копі-трейдинг ви можете сортувати трейдерів за різними критеріями, такими як PNL за 7 днів, загальна ROI, загальний коефіцієнт успіху тощо, щоб знайти трейдера, який вам подобається.





На картці профілю трейдера ви також можете побачити його/її минулі торгові дані та ключові слова. Ви можете посилатися на ці дані під час вибору трейдера.





Будь ласка, зверніть увагу, що минулі показники трейдера не гарантують майбутні прибутки. Таким чином, рекомендується розумно розподілити суму копі-трейдингу, налаштувати TP/SL і переконатися, що ваші особисті активи залишаються в межах контрольованого діапазону коливань.













На сторінці MEXC Копі-трейдинг клацніть на кнопку [>] на картці трейдера.









У розділі "Мої скопійовані угоди" клацніть на [Мої трейдери], щоб переглянути поточні копі-трейдингові угоди із трейдерами, за якими ви стежите. Ви можете клацнути на [Відписатися] або [Редагувати].





Клацнувши на [Редагувати], ви повернетеся на сторінку "Налаштування параметрів копі-трейдингу", де ви зможете повторно налаштувати ф'ючерси, за якими ви хочете скопіювати угоди, і внести зміни до методу копі-трейдингу чи інших налаштувань. Ви можете клацнути на [Відписатися], щоб припинити стежити за поточним трейдером.





Клацнувши на позначку олівця у стовпці "Сума копі-трейдингової угоди", ви можете збільшити або зменшити суму копі-трейдингової угоди. Зауважте, що мінімальна сума копі-трейдингової угоди становить 30 USDT.







