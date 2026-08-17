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ราคาปัจจุบัน MPOOL วันนี้ คือ 0.00373964 USD มูลค่าตลาด MULT POOL เท่ากับ 332,877 USD ติดตามการอัปเดตราคา MULT POOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MPOOL วันนี้ คือ 0.00373964 USD มูลค่าตลาด MULT POOL เท่ากับ 332,877 USD ติดตามการอัปเดตราคา MULT POOL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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MPOOL ราคา (MULT POOL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MULT POOL เป็น USD

$0.00373952
$0.00373952$0.00373952
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MPOOL (MULT POOL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:44:40 (UTC+8)

ราคา MPOOL วันนี้

ราคาปัจจุบัน MPOOL (MULT POOL) วันนี้ $ 0.00373964, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.96% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MULT POOL เป็น USD คือ $ 0.00373964 ต่อ MULT POOL.

MPOOL มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 332,877 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 89.01M MULT POOL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MULT POOL เทรดระหว่าง $ 0.00366503 (ต่ำ) กับ $ 0.00374369 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00596188 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00187809

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MULT POOL เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.07% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 69.33.

MPOOL (MULT POOL) ข้อมูลการตลาด

$ 332.88K
$ 332.88K$ 332.88K

$ 69.33
$ 69.33$ 69.33

$ 332.88K
$ 332.88K$ 332.88K

89.01M
89.01M 89.01M

89,014,476.91674948
89,014,476.91674948 89,014,476.91674948

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MPOOL คือ $ 332.88K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 69.33 อุปทานหมุนเวียนของ MULT POOL คือ 89.01M โดยมีอุปทานรวมที่ 89014476.91674948 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 332.88K

ประวัติราคา MPOOL USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00366503
$ 0.00366503$ 0.00366503
ต่ำสุด 24h
$ 0.00374369
$ 0.00374369$ 0.00374369
สูงสุด 24h

$ 0.00366503
$ 0.00366503$ 0.00366503

$ 0.00374369
$ 0.00374369$ 0.00374369

$ 0.00596188
$ 0.00596188$ 0.00596188

$ 0.00187809
$ 0.00187809$ 0.00187809

-0.00%

+1.96%

-8.07%

-8.07%

ประวัติราคา MPOOL (MULT POOL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MPOOL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MPOOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004407876
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MPOOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003874255
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MPOOL เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000000411567912596

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.96%
30 วัน$ -0.0004407876-11.78%
60 วัน$ -0.0003874255-10.35%
90 วัน$ -0.0000000411567912596-0.00%

การคาดการณ์ราคา MPOOL

การคาดการณ์ราคา MPOOL (MULT POOL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MULT POOL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MPOOL (MULT POOL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MPOOL อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MPOOL จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MULT POOL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MPOOL

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MPOOL (MULT POOL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Polygon Ecosystem

เกี่ยวกับ MPOOL

ราคาปัจจุบันของ MPOOL คือเท่าไร?

MPOOL (MULT POOL) ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.1207708745329506024000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 1.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

MPOOL มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Polygon Ecosystem MULT POOL มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ MULT POOL ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MULT POOL มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ MPOOL มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 89014476.91674948 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ MULT POOL คือเท่าไร?

ปัจจุบัน MPOOL ครองอันดับตลาดที่ #4048 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿10750191.56975136582000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MPOOL มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 1.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

MPOOL เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Polygon Ecosystem MULT POOL แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MPOOL

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:44:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MPOOL (MULT POOL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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