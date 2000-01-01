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โทเค็น แอป Telegram ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม แอป Telegram เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002022
0.00%
-0.54%
-3.29%
$ 194.46M
$ 3.21B
2
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1884
+0.58%
-2.47%
-10.88%
$ 67.42M
$ 381.49K
3
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.40466
+2.39%
+3.86%
-76.96%
$ 62.93M
$ 7.97M
4
Propy
Propy
PRO
$ 0.3328
+0.06%
-0.48%
-3.00%
$ 33.28M
$ 166.69K
5
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06059
+0.16%
0.00%
+1.52%
$ 27.77M
$ 890.95K
6
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02064
-0.19%
-2.31%
-3.67%
$ 27.05M
$ 4.89M
7
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04685
-0.57%
-1.59%
+3.86%
$ 21.36M
$ 1.21M
8
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.02017
-0.07%
-3.11%
-1.96%
$ 18.95M
$ 3.36M
9
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008049
+0.34%
-4.08%
-4.71%
$ 16.03M
$ 11.55M
10
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 15.68
0.00%
+0.00%
-1.51%
$ 15.62M
$ 11.63K
11
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.813
+0.98%
-1.65%
+4.38%
$ 15.28M
$ 16.27K
12
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01118
-0.53%
-1.73%
-16.84%
$ 13.22M
$ 29.89M
13
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01871
-0.37%
+0.86%
-0.59%
$ 12.52M
$ 3.03M
14
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001734
-0.23%
-1.14%
-7.66%
$ 11.17M
$ 364.38M
15
Vultisig
Vultisig
VULT
$ 0.079531
0.00%
+0.01%
-10.63%
$ 7.95M
$ 4.97K
16
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004897
-0.36%
+2.27%
-0.20%
$ 4.94M
$ 11.84M
17
Major
Major
MAJOR
$ 0.04846
+4.85%
+1.33%
+13.75%
$ 4.05M
$ 1.86M
18
Spectre AI
Spectre AI
SPECTRE
$ 0.303545
+0.10%
-0.00%
-3.03%
$ 3.03M
$ 598.88
19
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
$ 0.01236755
+0.22%
+0.05%
+24.86%
$ 3.03M
$ 15.24K
20
PaLM AI
PaLM AI
PALMAI
$ 0.0337
0.00%
+2.74%
-4.53%
$ 2.60M
$ 3.07M
21
$ 0.0014065
-0.50%
-1.02%
-1.09%
$ 2.48M
$ 44.34M
22
Mysterium
Mysterium
MYST
$ 0.11426
-0.13%
-1.88%
-2.76%
$ 2.29M
$ 352.25K
23
PX
PX
PX
$ 0.0115
0.00%
-3.36%
-8.73%
$ 2.25M
$ 552.70K
24
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0016568
+0.04%
-0.53%
-6.38%
$ 1.90M
$ 15.81M
25
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001698
+0.83%
-1.11%
-7.57%
$ 1.70M
$ 33.77M
26
LibertAI
LibertAI
LTAI
$ 0.086634
0.00%
--
-2.05%
$ 1.53M
$ 243.44
27
Dither
Dither
DITH
$ 0.0143979
-6.33%
+0.01%
+13.86%
$ 1.44M
$ 21.75K
28
GOATS
GOATS
GOATS
$ 6.913E-5
0.00%
0.00%
-2.65%
$ 1.35M
--
29
AstraAI
AstraAI
ASTRAAI
$ 0.10871
-0.06%
-1.78%
-11.44%
$ 1.09M
$ 235.88K
30
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00108447
+0.57%
-0.00%
+2.73%
$ 1.08M
$ 289.80
31
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0.00241585
-0.01%
--
-2.17%
$ 1.04M
$ 151.18
32
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011133
0.00%
-3.36%
-7.62%
$ 1.04M
$ 105.76M
33
Tales X
Tales X
X
$ 0.00605
+0.96%
-20.48%
-25.08%
$ 917.40K
$ 7.93M
34
xFUND
xFUND
XFUND
$ 72.69
+0.10%
+0.01%
+4.73%
$ 724.76K
$ 574.54
35
Unibot
Unibot
UNIBOT
$ 0.63768
+0.13%
-0.04%
-5.91%
$ 637.67K
$ 417.65
36
Elympics
Elympics
ELP
$ 0.00036869
-0.21%
-0.00%
-0.24%
$ 592.91K
$ 50.87K
37
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00208243
-1.25%
0.00%
-3.43%
$ 494.20K
$ 110.71
38
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 6.85842E-10
+0.05%
+8.90%
-2.14%
$ 469.65K
--
39
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4.496E-5
+2.27%
-4.30%
-27.44%
$ 449.63K
--
40
JetTon Game
JetTon Game
JETTON
$ 0.0214
+0.14%
+0.33%
+0.47%
$ 430.00K
$ 2.91M
41
Vertus
Vertus
VERT
$ 0.000714
-0.28%
-0.35%
-2.41%
$ 376.21K
$ 26.49M
42
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00036819
0.00%
-0.00%
+0.64%
$ 368.19K
$ 32.82
43
BUILD
BUILD
BUILD
$ 0.01498039
0.00%
-0.00%
-9.13%
$ 363.47K
$ 144.21
44
PunkCity
PunkCity
PUNK
$ 0.00627942
0.00%
-0.01%
-1.85%
$ 302.18K
$ 5.65
45
AstraDex AI
AstraDex AI
ADEX
$ 0.01099593
0.00%
--
-1.40%
$ 229.81K
$ 1.35
46
SmartCredit
SmartCredit
SMARTCREDIT
$ 0.103928
0.00%
--
0.00%
$ 214.52K
$ 2.67
47
LootBot
LootBot
LOOT
$ 0.03730581
0.00%
--
0.00%
$ 213.48K
$ 5.22
48
TypeAI
TypeAI
TYPE
$ 0.02011636
0.00%
--
-13.92%
$ 201.16K
$ 395.51
49
PIRB
PIRB
PIRB
$ 0.00286354
0.00%
--
-1.88%
$ 198.79K
$ 104.97
50
DeepFakeAI
DeepFakeAI
FAKEAI
$ 0.00020366
+0.09%
-0.00%
-1.56%
$ 195.27K
$ 16.57

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น แอป Telegram คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น แอป Telegram เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 98 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $592.01M
โทเค็น แอป Telegram ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น แอป Telegram ที่ติดตามบน MEXC นั้น OPUL แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 144.80% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น แอป Telegram กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 98 แอป Telegram ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น แอป Telegram ยอดนิยม รวมถึง FLOKI, DATA, BEAT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ แอป Telegram คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น แอป Telegram ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $592.01M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม แอป Telegram นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง