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โทเค็น การจัดเก็บข้อมูล ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การจัดเก็บข้อมูล เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6761
-0.10%
-1.05%
-3.22%
$ 537.30M
$ 820.78K
2
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002626
-0.19%
+1.63%
-0.15%
$ 259.10M
$ 215.26B
3
Arweave
Arweave
AR
$ 1.795
-0.06%
+0.50%
0.00%
$ 118.24M
$ 39.46K
4
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003286
+0.03%
-0.12%
-2.52%
$ 57.87M
$ 170.54M
5
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02178
-0.05%
-11.05%
-11.88%
$ 52.41M
$ 6.56M
6
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004651
0.00%
+1.43%
-7.25%
$ 26.15M
$ 120.64M
7
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.095376
+0.46%
+0.02%
+0.78%
$ 22.98M
$ 26.47K
8
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04156
-0.48%
-3.74%
-6.38%
$ 17.70M
$ 1.29M
9
Autonomi
Autonomi
AUTONOMI
$ 0.03971
-0.18%
-1.71%
+3.17%
$ 13.29M
$ 2.09M
10
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02008495
-0.03%
-0.00%
-6.91%
$ 9.62M
$ 9.92K
11
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00441224
+0.01%
-0.02%
-3.42%
$ 6.71M
$ 65.13K
12
Shadow Token
Shadow Token
SHDW
$ 0.01573733
0.00%
+0.00%
+1.82%
$ 2.66M
$ 9.20K
13
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009519
-0.02%
+1.97%
-3.74%
$ 2.36M
$ 5.73M
14
swarm
swarm
BZZ
$ 0.0395
+0.05%
+0.08%
-5.00%
$ 2.08M
$ 1.36M
15
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00020558
0.00%
+0.02%
+0.63%
$ 1.84M
$ 812.89
16
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.0160634
-0.01%
-0.05%
+30.77%
$ 1.61M
$ 99.47K
17
ScPrime
ScPrime
SCP
$ 0.0224311
0.00%
+0.02%
+2.78%
$ 1.27M
$ 2.03K
18
OORT
OORT
OORT
$ 0.0015762
-0.64%
-2.93%
+7.18%
$ 1.18M
$ 62.28M
19
Xandeum
Xandeum
XAND
$ 0.00032953
0.00%
--
+18.08%
$ 1.03M
$ 36.06
20
WeSendit
WeSendit
WSI
$ 0.00047467
-0.02%
+0.05%
+13.20%
$ 404.18K
$ 8.49K
21
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.00976203
0.00%
+0.01%
-4.10%
$ 260.81K
$ 9.44K
22
Zus
Zus
ZCN
$ 0.00129355
0.00%
-0.00%
+0.03%
$ 200.41K
$ 4.92
23
Stratos
Stratos
STOS
$ 0.00418764
+0.02%
-0.07%
-4.84%
$ 162.48K
$ 368.70
24
Big Data Protocol
Big Data Protocol
BDP
$ 0.00260312
+0.07%
+0.00%
+0.92%
$ 137.60K
$ 7.12
25
Coldstack
Coldstack
CLS
$ 0.004984
-0.40%
-0.40%
-0.16%
$ 116.82K
$ 1.28M
26
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00042519
-0.33%
-0.00%
+9.58%
$ 56.04K
$ 100.55
27
Archivas
Archivas
RCHV
$ 2.148E-5
+0.14%
-0.30%
+12.17%
$ 21.48K
--
28
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4.975E-5
0.00%
-1.30%
0.00%
$ 17.52K
--
29
CAMELL
CAMELL
CAMT
$ 1.089E-5
0.00%
-83.70%
0.00%
$ 10.89K
--
30
Obscra
Obscra
OBX
$ 1.124E-5
0.00%
-14.50%
+6.84%
$ 10.44K
--
31
ProximaX
ProximaX
XPX
$ 0.00009974
-0.07%
-0.78%
+0.22%
--
$ 555.18M
32
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0.05142
0.00%
+0.16%
+0.16%
--
$ 145.41K
33
Real World Services
Real World Services
RWS
$ 0.00803
+1.77%
+1.64%
-6.18%
--
$ 1.58M
34
CESS Network
CESS Network
CESS
$ 0.001495
-0.33%
-0.40%
-4.04%
--
$ 50.04M
35
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud Net
ICNT
$ 0.12948
+0.08%
+0.50%
-2.42%
--
$ 518.22K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การจัดเก็บข้อมูล คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การจัดเก็บข้อมูล เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 35 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.14B
โทเค็น การจัดเก็บข้อมูล ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การจัดเก็บข้อมูล ที่ติดตามบน MEXC นั้น ALEPH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 1.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การจัดเก็บข้อมูล กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 35 การจัดเก็บข้อมูล ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การจัดเก็บข้อมูล ยอดนิยม รวมถึง FIL, BTT, AR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การจัดเก็บข้อมูล คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การจัดเก็บข้อมูล ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.14B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การจัดเก็บข้อมูล นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง