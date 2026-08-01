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ราคาปัจจุบัน Big Data Protocol วันนี้ คือ 0.00259706 USD มูลค่าตลาด BDP เท่ากับ 137,280 USD ติดตามการอัปเดตราคา BDP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Big Data Protocol วันนี้ คือ 0.00259706 USD มูลค่าตลาด BDP เท่ากับ 137,280 USD ติดตามการอัปเดตราคา BDP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Big Data Protocol ราคา (BDP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 BDP เป็น USD

$0.00259973
$0.00259973$0.00259973
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Big Data Protocol (BDP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:56:33 (UTC+8)

ราคา Big Data Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Big Data Protocol (BDP) วันนี้ $ 0.00259706, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.70% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BDP เป็น USD คือ $ 0.00259706 ต่อ BDP.

Big Data Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 137,280 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 24.16M BDP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BDP เทรดระหว่าง $ 0.00259021 (ต่ำ) กับ $ 0.00261638 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 14.93 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00249437

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BDP เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 11.30.

Big Data Protocol (BDP) ข้อมูลการตลาด

$ 137.28K
$ 137.28K$ 137.28K

$ 11.30
$ 11.30$ 11.30

$ 168.61K
$ 168.61K$ 168.61K

24.16M
24.16M 24.16M

64,923,252.85185185
64,923,252.85185185 64,923,252.85185185

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Big Data Protocol คือ $ 137.28K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 11.30 อุปทานหมุนเวียนของ BDP คือ 24.16M โดยมีอุปทานรวมที่ 64923252.85185185 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 168.61K

ประวัติราคา Big Data Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00259021
$ 0.00259021$ 0.00259021
ต่ำสุด 24h
$ 0.00261638
$ 0.00261638$ 0.00261638
สูงสุด 24h

$ 0.00259021
$ 0.00259021$ 0.00259021

$ 0.00261638
$ 0.00261638$ 0.00261638

$ 14.93
$ 14.93$ 14.93

$ 0.00249437
$ 0.00249437$ 0.00249437

--

-0.70%

-0.34%

-0.34%

ประวัติราคา Big Data Protocol (BDP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Big Data Protocol เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Big Data Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0005636672
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Big Data Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0004423234
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Big Data Protocol เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.70%
30 วัน$ -0.0005636672-21.70%
60 วัน$ -0.0004423234-17.03%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Big Data Protocol

การคาดการณ์ราคา Big Data Protocol (BDP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BDP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Big Data Protocol (BDP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Big Data Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Big Data Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BDP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Big Data Protocol

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Big Data Protocol (BDP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

AI ApplicationsAnalyticsArtificial Intelligence (AI)

เกี่ยวกับ Big Data Protocol

มูลค่าปัจจุบันของ Big Data Protocol วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Big Data Protocol เทรดที่ราคา ฿0.0838656202234646704000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.70% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ BDP มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Big Data Protocol มีสภาพคล่องอย่างไร?

Big Data Protocol มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ BDP เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.0836444164397512664000 ถึง ฿0.0844895117711059792000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ BDP ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Big Data Protocol อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Artificial Intelligence (AI),Big Data,Storage,Decentralized Finance (DeFi),Analytics,Ethereum Ecosystem,DePIN,AI Applications,Made in USA ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ BDP อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Big Data Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:56:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Big Data Protocol (BDP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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