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ราคาปัจจุบัน Crust Network วันนี้ คือ 0.00976192 USD มูลค่าตลาด CRU เท่ากับ 260,803 USD ติดตามการอัปเดตราคา CRU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Crust Network วันนี้ คือ 0.00976192 USD มูลค่าตลาด CRU เท่ากับ 260,803 USD ติดตามการอัปเดตราคา CRU เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Crust Network ราคา (CRU)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 CRU เป็น USD

$0.00976269
$0.00976269$0.00976269
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Crust Network (CRU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:49:07 (UTC+8)

ราคา Crust Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Crust Network (CRU) วันนี้ $ 0.00976192, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CRU เป็น USD คือ $ 0.00976192 ต่อ CRU.

Crust Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 260,803 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 26.72M CRU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CRU เทรดระหว่าง $ 0.0096445 (ต่ำ) กับ $ 0.00979189 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 179.24 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00769792

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CRU เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 9.44K.

Crust Network (CRU) ข้อมูลการตลาด

$ 260.80K
$ 260.80K$ 260.80K

$ 9.44K
$ 9.44K$ 9.44K

$ 341.92K
$ 341.92K$ 341.92K

26.72M
26.72M 26.72M

35,025,067.0
35,025,067.0 35,025,067.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Crust Network คือ $ 260.80K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 9.44K อุปทานหมุนเวียนของ CRU คือ 26.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 35025067.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 341.92K

ประวัติราคา Crust Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0096445
$ 0.0096445$ 0.0096445
ต่ำสุด 24h
$ 0.00979189
$ 0.00979189$ 0.00979189
สูงสุด 24h

$ 0.0096445
$ 0.0096445$ 0.0096445

$ 0.00979189
$ 0.00979189$ 0.00979189

$ 179.24
$ 179.24$ 179.24

$ 0.00769792
$ 0.00769792$ 0.00769792

--

+1.01%

-5.61%

-5.61%

ประวัติราคา Crust Network (CRU) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Crust Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crust Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0007311004
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crust Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0020854946
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Crust Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000004409921352

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.01%
30 วัน$ -0.0007311004-7.48%
60 วัน$ +0.0020854946+21.36%
90 วัน$ -0.000000004409921352-0.00%

การคาดการณ์ราคา Crust Network

การคาดการณ์ราคา Crust Network (CRU) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CRU ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Crust Network (CRU) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Crust Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Crust Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CRU ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Crust Network

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Crust Network (CRU) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Data AvailabilityDePINPolkadot Ecosystem

เกี่ยวกับ Crust Network

ราคาปัจจุบันของ Crust Network คือเท่าไร?

Crust Network ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.3152780561886877824000 โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.00% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ Crust Network คือ ฿5788.8651813639528000 ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿0.2486176135735617024000 การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ CRU ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿8423083.05007399566000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #4352 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ Crust Network เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ CRU

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 26716087.0 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

Crust Network อยู่ในหมวดหมู่ใด?

Crust Network อยู่ในหมวดหมู่ Storage,Polkadot Ecosystem,Ethereum Ecosystem,DePIN,DWF Labs Portfolio,Data Availability ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ CRU อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ CRU สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Crust Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 05:49:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Crust Network (CRU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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