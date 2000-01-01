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โทเค็น ระบบนิเวศ Bitcoin ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Bitcoin เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,175.63
+0.06%
+0.17%
-1.48%
$ 1.27T
$ 2.20K
2
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002599
-0.31%
-2.00%
-9.56%
$ 1.07B
$ 38.63B
3
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2598
-0.04%
+1.33%
-5.57%
$ 129.60M
$ 435.77K
4
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.407
+0.03%
-1.99%
-1.96%
$ 71.55M
$ 17.17K
5
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006231
+0.37%
+0.95%
-4.66%
$ 62.45M
$ 98.66M
6
USTBL
USTBL
USTBL
$ 1.06
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 31.93M
$ 9.66K
7
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010496
+0.31%
-1.43%
+0.25%
$ 22.09M
$ 7.00T
8
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO
$ 0.0000328
0.00%
-3.36%
-7.34%
$ 574.14K
$ 21.04M
9
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00407709
0.00%
--
+1.65%
$ 29.98K
$ 8.14
10
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0839
+3.52%
+2.89%
+19.78%
--
$ 335.85K
11
Rats
Rats
RATS
$ 0.00004113
+0.44%
-0.20%
-5.26%
--
$ 1.52B

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Bitcoin คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Bitcoin เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 11 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1268.06B
โทเค็น ระบบนิเวศ Bitcoin ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Bitcoin ที่ติดตามบน MEXC นั้น TAP แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 2.89% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Bitcoin กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 11 ระบบนิเวศ Bitcoin ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Bitcoin ยอดนิยม รวมถึง BTC, PEPE, TRAC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Bitcoin คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Bitcoin ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1268.06B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Bitcoin นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง