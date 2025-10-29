UWU 69 ราคา (UWU69)
-3.60%
-11.87%
-50.77%
-50.77%
ราคาเรียลไทม์ UWU 69 (UWU69) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUWU69 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ UWU69 คือ $ 0.00231136 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น UWU69 มีการเปลี่ยนแปลง -3.60% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -11.87% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -50.77% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ UWU 69 คือ $ 258.65K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ UWU69 คือ 991.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 991024050.952761 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 258.65K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา UWU 69 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UWU 69 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UWU 69 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา UWU 69 เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-11.87%
|30 วัน
|$ 0
|-43.64%
|60 วัน
|$ 0
|--
|90 วัน
|$ 0
|--
This token has an insane lore and got a great support from community.
"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.
From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.
It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.
